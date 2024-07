5 czerwca odbył się finał konkursu Miss Polski 2024. Galę zorganizowano na scenie Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. O tytuł najpiękniejszej Polki powalczyły 32. uczestniczki. Zwyciężczyni mogła być tylko jedna. Koronę z rąk Angeliki Jurkowaniec otrzymała Kasandra Zawal. Przez ten wyjątkowy wieczór widzów zabawiały Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. Paniom towarzyszyli Krzysztof Ibisz oraz Aleksander Sikora. Jak zdążyli się przekonać widzowie, żarty trzymały się prowadzących.

Agnieszka Hyży to prawdziwa żartownisia. Co na to Krzysztof Ibisz i Aleksander Sikora?

Na początku gali Miss Polski 2024 Agnieszka Hyży przedstawiła Krzysztofa Ibisza. Uznała, że to doskonały moment na to, aby zażartować z wieku prezentera i krążących od dłuższego czasu komentarzy o jego "wiecznej młodości". - Naszą galę poprowadzi nasz Mister Polsatu, Krzysztof Ibisz! A także jego starszy kolega, Aleksander Sikora - powiedziała prezenterka. Słowa Agnieszki Hyży bardzo rozbawiły prowadzących. Krzysztof Ibisz nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Aleksander Sikora odpowiedział na słowa prezenterki. - Całe szczęście, że zdążyłem zastrzec swój pesel - powiedział z widocznym uśmiechem na twarzy. Chcecie zobaczyć zdjęcia nowej Miss Polski 2024? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Aleksander Sikora w Polsacie. To powiedział podczas swojego debiutu

Aleksander Sikora stracił pracę w Telewizji Polskiej. Nie mógł jednak narzekać na brak propozycji. Teraz prezenter oficjalnie dołączył ekipy Polsatu. Sikora zadebiutował podczas gali Mister Supranational 2024, która odbyła się 4 lipca. Prezenter zdobył się na szczere wyznanie. - Dobry wieczór państwu. Muszę przyznać, że jest delikatna adrenalina, ale to ogromny zaszczyt, że mogę w państwa obecności dzisiaj debiutować na antenie Polsatu. Przypadł mi ogromny zaszczyt wypowiedzieć to jakże kluczowe zdanie. Festiwal Piękna 2024 uważamy za rozpoczęty! - mówił Aleksander Sikora.