4 lipca na scenie Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu odbył się konkurs Mister Supranational 2024. Wydarzenie zostało wyemitowane na antenie Polsatu. W roli prowadzących mogliśmy oglądać Katarzyna Kołeczek oraz Nico Panagio. Jak wyglądały wyniki w 2024 roku? Zwycięzcą został Fezile Mkhize z Republiki Południowej Afryki. Emocji podczas konkursu było co niemiara, ale to nie tylko zasługa nowego mistera. Atmosferę podgrzał także występ Blanki, który wzbudził w sieci niemałe poruszenie.

Blanka na konkursie Mister Supranational 2024. "Mogłaby śpiewać na żywo"

Podczas konkursu Mister Supranational 2024 Blanka zaśpiewała utwór "Cara Mia". Na scenie, jak to często bywa na koncertach wokalistki, pojawili się tancerze. Przygotowali specjalną choreografię. Po występie Blanki w sieci zawrzało. Pojawiły się głosy, że piosenkarka nie śpiewała na żywo. Fani dość szybko wylali frustrację w komentarzach na oficjalnym profilu Polsatu na Instagramie. "Dlaczego playback? Pierwszy raz jestem w szoku", "Blanka to ładna i fajna dziewczyna. Jej piosenki mi się podobają, tylko mogłaby śpiewać na żywo", "Playback leci równo" - czytamy.

Nie wszyscy podzielali opinię o playbacku na występie Blanki. Jeden internauta wytłumaczył, że piosenkarka mogła wspomagać się wgranymi wokalami. "No to do końca nie jest playback. To znaczy, że oprócz muzyki są wgrane wokale, ale no to, co ona śpiewa do mikrofonu, to jest to na żywo. Słychać to na przykład na początku, gdzie nie nałożyło się jeden do jednego. Uważam, że zrobiła duży progres" - czytamy. A jak wam podobał się występ Blanki na konkursie Mister Supranational 2024? Zagłosujcie w sondzie na dole strony.

Blanka robi międzynarodową karierę? "To się dzieje"

W rozmowie z Plotkiem Blanka przyznała, że chciałaby trafiać swoją muzyką do słuchaczy na całym świecie. Ma na koncie pierwsze sukcesy. - Chciałabym, żeby moja muzyka była słuchana na całym świecie i dzięki Bogu tak jest, z czego się bardzo cieszę. Ostatnio mi koleżanki wysłali filmik z Japonii, jak leci "Solo". To było dla mnie niesamowite. Japonia, tak samo w Chinach, tak samo w Finlandii, czy na Litwie, więc generalnie to się dzieje. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna - mówiła Blanka. Chcecie powspominać występ wokalistki na Eurowizji? Zdjęcie ze sceny znajdziecie w galerii na górze strony.