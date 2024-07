Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w 34. Chojnickim Batalionie Radiotechnicznym. Pochwalił się nią w mediach społecznościowych. Prezydent podczas spotkania z dowódcą oraz żołnierzami zapoznał się z realizacją zadań jednostki związanych z zabezpieczeniem przestrzeni powietrznej państwa. Na oficjalnym profilu głowy państwa na Instagramie pojawił się filmik z wydarzenia.

Co oznaczają bransoletki Andrzeja Dudy? "Może chodzi o jego plany związane z tym, co będzie po prezydenturze"

To, co zwraca uwagę, to charakterystyczne bransoletki na ręce Andrzeja Dudy. Internauci zaczęli zastanawiać się, co mogą one oznaczać. Nasza reporterka Karolina Sobocińska zapytała o to stylistkę Ewę Rubasińską - Janiro. Być może jedna z tych ozdób ma przynieść mu szczęście w karierze po prezydenturze.

W ogóle tego typu biżuteria czy damska, czy męska, jest związana z reguły albo z sentymentami, albo z talizmanami, albo z podróżami i często również prezentem, zazwyczaj od osoby bliższej np. przyjaciela. Andrzej Duda już od dłuższego czasu, ja nie wiem, czy nie od zawsze nosił tego typu bransoletki. Zazwyczaj ma taką jedną, która jest tak jak tutaj, ta taka najcieńsza na niteczce, która może oznaczać jakieś życzenia, marzenia do spełnienia. Zazwyczaj nawiązuje do magii, sił kamieni

- powiedziała Plotkowi. - Bardzo dużo osób nosi właśnie takie kamienie na sznureczkach - np. cytryn na sukces, powodzenie w pracy, na osiągnięcie jakiegoś celu. Może chodzi o jego plany związane z tym, co będzie po prezydenturze. To "wzmacnianie" tego typu biżuterią często wiąże się z podróżami - być może te ostatnie podróże, które były do krajów azjatyckich i takich dalszych, orientalnych, może też zaowocowały jakąś nową bransoletką, która po prostu przypomina dane miejsce albo jest pamiątką. [Prezydent Duda - przyp.red.] nosi je i nie wiemy, czy chodzi o wszystkie powody naraz, czy może tylko jeden z nich - dodała ekspertka.

Andrzej Duda popełnił faux pas? A może to zabieg ocieplający wizerunek?

Ewa Rubasińska-Janiro przyznała w rozmowie z nami, że mężczyźni zazwyczaj, jeśli chodzi o biżuterię, powinni poprzestać na zegarku. Podkreśliła jednak, że w przypadku Andrzeja Dudy może być to zabieg PR-owy.

Biżuteria u mężczyzn, szczególnie jeśli chodzi o dress code, nie jest mile widziana oprócz zegarka. Tu przyzwyczailiśmy się, że prezydent jest człowiekiem ze swoimi sentymentami i jest to PR-owo dosyć zbliżające [do ludzi - red.]

- podsumowała.