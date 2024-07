Sandra Kubicka i Aleksander Baron niedawno zostali rodzicami. Ich syn Leonard przyszedł na świat jako wcześniak. Modelka dość traumatycznie wspomina poród. "Tamta noc nie była łatwa... Nie tylko ja byłam zestresowana. Alek słyszał mój krzyk, płacz, widział krew, nie mógł mi pomóc i w tym całym strachu dowiózł nas bezpiecznie do szpitala. Wszystko działo się tak szybko" - pisała modelka w długim poście. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a Sandra Kubicka i Aleksander Baron wrócili do codzienności. Pojawili się na salonach.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron na pokazie mody. Mama Leonarda zaszalała z modnym wzorem

2 lipca Sandra Kubicka i Aleksander Baron pojawili się na pokazie mody duetu Paprocki & Brzozowski. Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie ich zdjęcia ze ścianki. Modelka zaprezentowała się w długiej sukni ze zwierzęcym wzorem, który jest obecnie bardzo modny. Trzeba przyznać, że dopasowana kreacja idealnie podkreśliła jej nienaganną sylwetkę po ciąży. Do całości dobrała niewielką torebkę w bordowym kolorze. Mąż Kubickiej także wybrał specjalną stylizację na ten wieczór. Założył czarną kamizelkę i spodnie, luźną koszulę w jasnym kolorze oraz okulary. Zakochani chętnie uśmiechali się do fotoreporterów i pozowali do zdjęć. Widać, że rola rodziców naprawdę im służy. Jak podobają wam się kreacje rodziców Leonarda? Koniecznie dajcie znać w sondzie na dole strony.

Sandra Kubicka odgryzła się internautce. Tak odpowiedziała na negatywny komentarz. "A co..."

Niedawno Sandra Kubicka zorganizowała sesję Q&A na swoim profilu na Instagramie. Jedna z internautek zarzuciła jej, że nie dotrzymuje słowa w kwestii chronienia prywatności swojego dziecka. Nazwała ją hipokrytką. Sandra Kubicka od razu zareagowała i odgryzła się internautce. "A co, widziałaś gdzieś jego twarz w internecie? Skoro się wyzywamy to... Hieno" – napisała Sandra Kubicka w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Słodko-gorzkie wyznanie Sandry Kubickiej w Dniu Ojca. Mówi o bolesnych doświadczeniach