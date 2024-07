Julia von Stein dała się poznać szerszej publice dzięki występom w popularnych programach telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać ją w "Damach i wieśniaczkach" oraz "Królowych życia". Później dołączyła także do ekipy "Diabelnie boskich", gdzie często pokazuje się ze swoją babcią Romaną Bałut, która ostatnio po raz trzeci stanęła na ślubnym kobiercu. Postawiła na niebieską kreację. Na ceremonii nie mogło zabraknąć Julii von Stein, która przygotowała specjalną przemowę. W pewnym momencie padły zaskakujące słowa.

Julia von Stein zaczęła przemawiać na ślubie babci. "To nie ma sensu"

Julia von Stein zamieściła w sieci relację ze ślubu swojej babci Romy. Opublikowała na InstaStories fragment swojej przemowy. - Babciu, czasem się kłócimy - zaczęła. Wtedy zauważyła, że kobieta nie słucha jej przemowy. - Nie no, k***a, to nie ma sensu. Niech babcia mnie słucha, k**** - mówiła i zaczęła śmiać się z całej sytuacji. W opisie dodała, że już niedługo pokaże dłuższy fragment swojego "naprawdę wzruszającego" przemówienia. "Szczegóły wkrótce" - napisała. To nie był koniec niespodzianek na InstaStories Julii von Stein. Celebrytka pokazała także fragment świetnej zabawy na ślubie babci. Wywijała do muzyki w długiej sukni, aż w pewnym momencie runęła na parkiet. Całe szczęście bliscy ruszyli z pomocą i szybko pomogli wstać Julii von Stein. Chcecie zobaczyć kadry z InstaStories celebrytki? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Babcia Julii von Stein znalazła miłość przez internet. "Ja pierwszy krok zrobiłam"

Jakiś czas temu babcia Julii von Stein opowiedziała o tym, jak poznała swojego męża. - Ja pierwszy krok zrobiłam. Ale były takie zaczepki właśnie przez Facebooka. (...) Ja jeszcze nie wiedziałam, jak on wygląda. (...) Po dwóch miesiącach mi się oświadczył - wspominała Romana Bałut dla "Dzień dobry TVN". Przypomnijmy, że babcia Julii von Stein i jej partner zaręczyli się na planie programu "Diabelnie Boskie".