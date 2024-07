Adam Konkol to lider grupy Łzy i twórca największych przebojów zespołu. Przez lata działalności stworzył takie hity jak: "Agnieszka już dawno...", "Narcyz", "Oczy szeroko zamknięte" czy "Niebieska sukienka". Napisał też przeboje Paulli ("Od dziś", "Prosto w serce", "Tak mało o życiu") i Alexandry ("Popłyniemy daleko"). Gitarzysta podczas jednego z koncertu Łez postanowił zrobić prezent słuchaczowi. Ofiarował mu własną gitarę elektryczną. Zapowiedział też, że takie akcje ma zamiar powtarzać. Jego żona szybko zareagowała.

Adam Konkol dostał prezent od żony. Tego się nie spodziewał

Lider Łez od lat związany jest Angeliną Konkol. Para ślub wzięła 30 kwietnia 2009 roku i doczekała się dwójki dzieci: córki Nadii i syna Michała. Konkol chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami ze swoją ukochaną, która zawodowo jest menadżerką Łez i właścicielką dwóch klinik medycyny estetycznej. Teraz Adam Konkol opublikował post, w którym wyznał, że żona sprezentowała mu wymarzoną gitarę. "Wszyscy, którzy mnie znają chociaż trochę, którzy muzycznie ze mną pracowali, wiedzą, że wystarczyłaby mi najtańsza 'gitara ogniskowa', by stworzyć wiele pięknych piosenek. Znam wiele osób, dla których wartość posiadanego sprzętu muzycznego jest priorytetem, jednak ja od zawsze uważałem, że to, co najcenniejsze, jest w nas, w naszych sercach i duszy. Tego po prostu nie da się kupić. Przez ponad 20 lat grałem na jednej gitarze, na której stworzyłem wiele przebojów nie tylko dla zespołu Łzy i zawsze żartowałem, że kupię sobie kolejną, gdy ta mi się 'zepsuje'. To oczywiście się nie stało, jednak co jakiś czas przeglądałem gitary w różnych sklepach internetowych. Tak się złożyło, że ostatnio nie zamknąłem jednej z kart na komputerze, na której widniała piękna czarno-szara gitara Gibson, lubiłem 'do niej wracać' i po prostu na nią patrzeć. Jakie było moje zdziwienie, gdy kilka dni później, otworzyłem paczkę, którą przywiózł kurier, a w niej znajdowała się właśnie ta moja, wymarzona gitara. Oczywiście nikt w domu się nie przyznaje do tego 'prezentu', ale ja już tam dobrze wiem. Żono dziękuję, ty wiesz, że jest mi teraz ciężko i właśnie takimi małymi gestami sprawiasz, że czasem się uśmiecham" - napisał poruszony artysta na Facebooku.

Żona Konkola za prezent dla męża wydała krocie

Okazuje się, że żona Adama Konkola nieźle się wykosztowała, żeby sprawić mu taki prezent. Sprawdziliśmy, że ten model gitary kosztuje około 20 tysięcy złotych! Z całą pewnością tej gitary muzyk nie odda już podczas jednego z koncertów.

Dodajmy, że w ostatnim czasie Adam Konkol przechodzi trudny czas. Kilka miesięcy temu usłyszał druzgocącą diagnozę - nowotwór płuc. Muzyk pozostaje pod opieką lekarzy. Jednocześnie wciąż sądzi się z byłymi muzykami zespołu Łzy.