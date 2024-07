Anna Stasiukiewicz to mama popularnej aktorki Agnieszki Włodarczyk. W wieku 62 lat kobieta odnalazła swoją drugą połówkę. Zakochani poznali się przez internet. Mężczyzna zainicjował kontakt i wysłał do Anny Stasiukiewicz wiadomość na Facebooku. Później stanęli na ślubnym kobiercu. "Tak mi się zdarzyło, siła wyższa, a o uczuciach się nie dyskutuje. Będę z nim tak długo, jak długo będzie dobry, kochany, europejski, no i jak będzie wciąż okazywał miłość i szacunek" - powiedziała Anna Stasiukiewicz dla "Faktu". W mediach plotkowano o tym, że wybranek mamy Agnieszki Włodarczyk jest arabskim księciem. Jak to skomentowała? Wyjawiła pochodzenie swojego męża.

Anna Stasiukiewicz dementuje plotki. Jej mąż nie jest księciem

Jakiś czas temu Anna Stasiukiewicz uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego małżeństwa w wywiadzie dla portalu ShowNews.pl. Rozprawiła się z wszystkimi plotkami. "Rozmawiamy po angielsku, a on nie jest Turkiem, jak pisano. Nader urodził się we Włoszech. Księcia bym nie chciała, a i księciunio nie chciałby mnie" - wyznała. W innym wywiadzie mama Agnieszki Włodarczyk wyjawiła, że nie szukała młodszego partnera. "Jednak los mi spłatał figla... A że mam młodą duszę z pozytywnym nastawieniem, więc weszłam w to"- powiedziała Anna Stasiukiewicz. Chcecie zobaczyć zdjęcie ze ślubu mamy Agnieszki Włodarczyk? Zajrzyjcie do galerii zdjęć, gdzie znajdziecie kadr z uroczystości.

Anna Stasiukiewicz boi się rozwodu? Nic z tych rzeczy

Mama Agnieszki Włodarczyk ma za sobą nieudane związki. Z pierwszym mężem rozwiodła się, gdy jej córka była małą dziewczynką. W wywiadzie dla "Faktu" kobieta wyjawiła, czy boi się ponownego niepowodzenia w związku. Jej odpowiedź może zaskoczyć. "Ja nie boję się żyć sama, nie martwię się o miłość i nie martwię się o rozwód, bo na wszystko jestem przygotowana, żyjąc tu i teraz" - przekazała. Co sądzicie o związkach z dużą różnicą wieku? Dajcie znać w sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: Kurzajewski i Smaszcz mają powody do radości. Ich syn spodziewa się drugiego dziecka! [PLOTEK EXCLUSIVE]