14 czerwca rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Niemczech. Polscy reprezentanci zmierzyli się z Holandią, Austrią oraz Francją. Niestety nie odnieśli sukcesu. Odpadli z Mistrzostw Europy na pierwszym etapie. Mogli jednak liczyć na wsparcie wiernych fanów. Grupa stu osób czekała na nich na lotnisku Chopina w Warszawie. Doszło tam do małej wpadki. Po przylocie do Polski piłkarze mogli zająć się swoimi sprawami. Znaczna część kadrowiczów wybrała się na wakacje. Zasłużony odpoczynek?

Po zakończeniu Euro Nicola Zalewski postanowił spędzić więcej czasu ze swoją dziewczyną. Przypomnijmy, że niedawno w sieci pojawiły się plotki o rzekomej zdradzie piłkarza. Jak widać na załączonych zdjęciach, między sportowcem a jego wybranką wszystko dobrze się układa. "Moja miłość" - pisał Nicola Zalewski pod fotografią wykonaną na plaży, na której przytulał swoją partnerkę. Chcecie zobaczyć ich wspólne zdjęcie z urlopu? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie kadry wszystkich piłkarzy. Piotr Zieliński także poświęcił czas ukochanej. Na profilu jego żony Laury pojawiła się fotografia piłkarza, który wznosił toast. Myślicie, że świętował swój występ na Euro 2024?

Euro 2024. Krzysztof Piątek w Monako. Robert Lewandowski zabrał córki nad jezioro

O regeneracji nie zapomniał także Krzysztof Piątek. Na profilu piłkarza pojawiła się obszerna relacja z jego wypadu do Monako. To właśnie w tym miejscu sportowiec świętował swoje urodziny i puszczał w niepamięć porażkę na Euro 2024. Robert Lewandowski postanowił natomiast spędzić czas ze swoimi pociechami. Wykorzystał wolne chwile i zabrał Klarę oraz Laurę nad jezioro. "Miło spędzony czas z moimi córkami. Czas wypełniony miłością, śmiechem i niezapomnianymi wspomnieniami" – pisał piłkarz w mediach społecznościowych. Relacja z wyjazdu pojawiła się także na profilu Kamila Grosickiego, który wybrał się do Grecji. "Wakacje" - czytamy w opisie zdjęcia piłkarza nad basenem. ZOBACZ TEŻ: Łukasz Skorupski zatrzymał Francję. Żona rzuciła dla niego karierę. "Powiedziałem jej, że nie życzę sobie..."