Z pozoru niewinna rozmowa przysporzyła Arianie Grande wielu problemów. Piosenkarka pojawiła się w podcaście "Podcrushed", w którym opowiadała o nowych projektach. W pewnym momencie prowadzący zeszli na bardziej abstrakcyjny temat. Ariana wróciła wspomnieniami do spotkania ze swoimi młodszymi fanami. Podczas sesji Q&A jeden z nich zapytał artystkę o to, z kim z osób żywych lub martwych chciałaby wybrać się na kolację. Wokalistka zaczęła się zastanawiać nad odpowiedzią. "Zapytałam rodziców, czy mogę odpowiedzieć szczerze i się zgodzili" - tłumaczyła. Tego chyba się nie spodziewali.

REKLAMA

Zobacz wideo Fanki proszą Viki Gabor o porady. Sama pisała do Ariany Grande

Ariana Grande chciałaby spotkać się z Jeffreyem Dahmerem

"Jeffrey Dahmer jest dość fascynujący. Myślę, że bardzo chciałabym go poznać... Może z osobą trzecią. Byłam zauroczona seryjnymi mordercami, kiedy byłam młodsza" - mówiła piosenkarka, podkreślając, że rozmowa odbyła się na długo przed premierą serialu Netflixa. Dahmer, inaczej znany jako kanibal z Milwaukee zabił i poćwiartował siedemnastu mężczyzn i chłopców w latach 1978–1991. Nic dziwnego, że słowa Ariany odbiły się w sieci szerokim echem. "To jest dziwne", "Ona ma jakiś problem", "Ona robi wiele rzeczy tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę i to był chyba właśnie jeden z takich momentów" - pisali. Wściekli fani to dopiero początek. Do sytuacji odniosła się również rodzina jednej z ofiar.

Ariana Grande wystosuje przeprosiny? "Nie wie, przez co przeszliśmy"

Słowa piosenkarki dotarły do rodziny zamordowanego przed laty Tony'ego Hughesa. "Wygląda na to, że jest chora na umyśle. Mówienie, że chciałoby się zjeść z nim kolację, nie jest fantazyjne ani zabawne. Nie jest to również coś, co powinno się mówić młodym ludziom, a ona to zrobiła" - mówiła w rozmowie z TMZ matka mężczyzny. Podobne zdanie ma również siostra ofiary, która domaga się publicznych przeprosin od Grande. "Niestety, jeśli ona i jej rodzina nie odczuli czegoś podobnego na własnej skórze, po prostu nie wie, przez co przeszliśmy" - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: Ariana Grande przez lata zaczesywała włosy w wysoki kucyk. Fryzura kryła smutną tajemnicę