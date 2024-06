Liroy postawił na skromne wesele w jednym z kaszubskich zajazdów. Wśród gości znalazło się kilka znanych gwiazd. "Byłam jednym z gości zajazdu i nie spodziewałam się, że trafię akurat na wesele Liroya. Wśród gości dostrzegłam między innymi Antka Królikowskiego. Impreza na pewno była udana, widać było szczęście u młodej pary i rozbawionych gości. Chętnie robili sobie zdjęcia. Nowa żona Liroya jest naprawdę śliczna" - donosi informatorka Świata Gwiazd. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w galerii na górze strony.

Liroy z nową partnerką na kadrach ze ślubu. Prosto, ale elegancko

Na opublikowanych zdjęciach możemy zobaczyć uśmiechniętego rapera, który obejmuje swoją żonę. Kobieta ma na sobie długą, białą suknię z delikatnym gorsetem. Na głowie welon, ale nie do samej ziemi. W rękach trzyma bukiet z białych kwiatów. Sporo uwagi przyciąga srebrny naszyjnik, który dodaje całej stylizacji klasy. Sam Liroy również postawił na prostotę. Czarne spodnie, buty i mucha. Na białą koszulę założył marynarkę z brązowo-złotymi zdobieniami. Co myślicie o stylizacjach państwa młodych? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Liroy z nową partnerką Fot. KAPiF.pl

Liroy zostawił partnerkę. Rachunki zabrał i nie płacił

Stosunki Joanny Krochmalskiej i Piotra Liroya po rozstaniu nie były najlepsze. Raper się wyprowadził, ale rachunki za media wciąż przychodziły do niego. "Najpierw wyłączyli nam internet. Potem prąd. (...) Ponaglenia o zapłatę przychodziły na jego maila, nic o tym nie wiedziałam. Zostawił sobie klucz do skrzynki pocztowej, nie mogłam odbierać listów. Gdy długi narosły, przyszło zawiadomienie o eksmisji. Piotr powiedział, że mam sobie radzić sama" - tłumaczyła Krochmalska w rozmowie z "Wysokimi Obcasami. W wywiadzie kobieta wyjawiła również powód rozstania. "Zaczęło się między nami psuć, kiedy Piotr poszedł do Sejmu. (...) Nie było go w domu, jego sprawy nagle stały się o wiele ważniejsze niż moje, które nie były "wagi państwowej". Piotr coraz częściej podnosił głos, stawał się agresywny, musiałam dzwonić po policję. Bardzo często mnie krytykował, poniżał" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: 52-letni Liroy ma 40-letniego syna. Raper mówi otwarcie o ich relacjach