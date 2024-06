Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś w lipcu 2020 roku ogłosili, że się spotykają. Od tego czasu ich fotografii nie brakuje w mediach społecznościowych. Fani z chęcią obserwują ich codzienność. Aktorka ma niecałe 400 tysięcy obserwujących na profilu na Instagramie. Niedawno internet rozgrzały do czerwoności kadry z ich ślubu, który utrzymywany był w tajemnicy. Para doczekała się syna, Milana, który również czasem gości na kontach rodziców. Ostatnio jednak Włodarczyk miała smutną informację do przekazania. Co się stało?

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk pobrała się w tajemnicy. Zdradziła szczegóły

Co dzieje się z Agnieszką Włodarczyk? Niepokojące zdjęcie

Agnieszka Włodarczyk na bieżąco informuje fanów o swoich planach. Celebrytka niestety tym razem nie miała dobrych wieści. W piątek 28 czerwca poinformowała fanów o nagłych zmianach. Nie wie, co będzie działo się w przyszłości. "Przerwa w planach. Chwilę mnie tu nie będzie" - napisała na InstaStories. Co więcej, zaniepokoiła obserwatorów, publikując fotografię z wenflonem. Wygląda na to, że kadr był ze szpitala. Po kilku godzinach na jej profilu pojawiło się kolejne zdjęcie. Agnieszka Włodarczyk podziękowała wiernym fanom za troskę. "Dziękuję za wszystkie wiadomości, odezwę się, jak będę wiedziała więcej" - przekazała. Trzymamy kciuki, aby problem nie okazał się poważny. InstaStories Agnieszki Włodarczyk, o których mowa, znajdziecie w galerii na górze strony.

Agnieszka Włodarczyk stanęła w obronie swojego ukochanego. Tym razem poszło o włosy

Agnieszka Włodarczyk zawsze staje w obronie swojego ukochanego. Żona sportowca niedawno weszła w dyskusję z pewną internautką. Jedna z fanek postanowiła skomentować wygląd Karasia. "Dobrze, że ściął te włosy, przynajmniej wygląda jak człowiek" - stwierdziła bez wahania kobieta. Sportowiec chyba nie czuł się urażony. Zostawił pod komentarzem jedynie śmiejącą się emotkę. Tego samego nie można powiedzieć o jego żonie. Włodarczyk postanowiła odpowiedzieć na przekór internautce. "Jak to dobrze, że ja zawsze uważałam, że wygląda jak człowiek. Kochanie - zapuszczaj" - napisała bez wahania. ZOBACZ TEŻ: Mama Agnieszki Włodarczyk skończyła 63 lata. Młodszy o trzy dekady mąż przygotował jej niespodziankę