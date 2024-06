Za nami emocjonujący finał konkursu Miss Polonia 2024, w którym udział wzięły 24 kandydatki. Gala była emitowana na antenie TVP2 i TVP Polonia. W roli prowadzących wystąpili Krystyna Sokołowska oraz Robert Stockinger. Wydarzenie urozmaiciły występy Nataszy Urbańskiej, Igora Herbuta oraz Jana Górki. Zwyciężczynią konkursu Miss Polonia 2024 została Maja Klajda z województwa lubelskiego. Wyjątkowy wieczór miał jednak swoje potknięcia.

Zobacz wideo Wspomnień czar. Tak było na konkursie Miss Polonia 2019

Miss Polonia 2024. Widzowie zobaczyli kadry z Opola. "Bardzo fajne problemy techniczne"

Jak podaje portal Pomponik, gala Miss Polonia 2024 wystartowała ze sporym opóźnieniem. O 20:30 widzowie spodziewali się zobaczyć rozpoczęcie konkursu. Tak się jednak nie stało. Zamiast konkursu Miss Polonia 2024 widzowie ponownie zobaczyli występy z Opola, które były już emitowane tego wieczoru na antenie TVP. Zniecierpliwieni nie kryli swojego oburzenia, o czym poinformowali w mediach społecznościowych. "Gdzie transmisja z wyborów? Bo nie na TVP2", "Bardzo fajne problemy techniczne", "O 20:10 było to samo, co leci teraz, ile jeszcze razy to samo będzie?" - pisali zdenerwowani internauci w komentarzach. Sytuację udało się jednak opanować, a transmisja przebiegała później zgodnie z planem. Co sądzicie o wspomnianej wpadce na antenie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Miss Polonia 2024. Burza po wynikach. Internauci mocno podzieleni

Po zakończeniu konkursu Miss Polonia 2024 internauci ruszyli z komentarzami. Wiele osób zachwycało się urodą Mai Klajdy z województwa lubelskiego. "Gratulacje, wierzyłam, że wygra", "Najpiękniejsza", "Należało jej się" - pisali internauci. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z wyboru najpiękniejszej Polki. "To jakiś żart", "Jedna, wielka ustawka","13. zasługiwała na Miss Polonia. Klasa szyk i gracja" - czytamy w mediach społecznościowych. Chcecie zobaczyć zdjęcia z gali? Zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie kilka kadrów z konkursu. ZOBACZ TEŻ: Obrzydliwy hejt w stronę Miss Rzeszowa 2024. Wydała OŚWIADCZENIE. Podejmie kroki prawne