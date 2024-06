Nie wszyscy celebryci chętnie dzielą się życiem prywatnym. Do tego grona zalicza się także Sambor Czarnota, który niewiele opowiada o swoim życiu poza kamerami. Aktor zagrał w wielu produkcjach m.in. "Samo życie", "M jak miłość" czy "Lokatorzy", dzięki czemu zyskał w kraju sporą popularność. Wiadomo, że na co dzień jest szczęśliwym mężem. Kim jest jego żona? Z pewnością ją znacie.

Sambor Czarnota ma żonę od 15 lat. Znacie ją z "Barw szczęścia"

Aktor nie dzieli się prywatą w mediach, więc niewielu może wiedzieć, że od lat jest w szczęśliwym związku. Wybranką Sambora Czarnoty jest koleżanka po fachu - Marta Dąbrowska, którą możecie kojarzyć przede wszystkim z roli Karoliny w "Barwach szczęścia". Zagrała także w serialach takich jak "Na dobre i na złe" czy "Przepis na życie". Małżonkowie wielokrotnie spotykali się już na planie filmowym, ale zawsze zachowywali pełen profesjonalizm, nie epatując swoją relacją.

Para poznała się na początku lat 2000., gdy pojawili się w restauracji, którą prowadzili ich wspólni znajomi. Na początku Czarnota musiał jednak sporo się nasilić, by zwrócić uwagę Dąbrowskiej, która nie była nim zainteresowana. Po czasie zostali przyjaciółmi, a później zaiskrzyło. "Ujęła mnie naturalnością i urodą" - stwierdził aktor w wywiadzie z "Galą". Zdjęcie małżeństwa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Czarnota i Dąbrowska cenią sobie prywatność. Aktor był oskarżany o romans

Aktorzy wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że zachowanie prywatności pozytywnie wpłynęło na ich relację. "Nie twierdzę, że jesteśmy cukierkową parą, oboje mamy mocne charaktery, potrafimy tupnąć nogą. I chociaż nie mamy recepty na udany związek, to na pewno pomaga, jeśli kobieta ma swoje pasje, mężczyzna swoje, a pośrodku jest coś, co ich łączy" - wyjawił w rozmowie z "Galą" Czarnota. Oboje potrafią oddzielić życie zawodowe od prywatnego, co jest kluczem do udanego związku. Małżeństwo doczekało się syna - Jana.

W mediach pojawiały się plotki, jakoby Czarnota miał dopuścić się romansu z Katarzyną Pakosińską. Aktor zaprzeczył, by cokolwiek łączyło go z koleżanką po fachu. "Często spotykam się z Kasią, ale dlatego, że razem pracujemy, piszemy scenariusz. Nie mamy romansu i wszelkie takie insynuacje są dla nas głęboko krzywdzące" - mówił na łamach "Twojego Imperium".

