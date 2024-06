Weronika Rosati mieszka ze swoją córką Elisabeth w Los Angeles i od lat próbuje spełnić swoje marzenie o karierze w Hollywood. Na swoim koncie ma wiele projektów, ale jak na razie nadal nie otrzymała roli, która zapewniłaby jej ogromny rozgłos za oceanem. Mimo tego aktorka się nie poddaje i walczy o swoje marzenia i idzie jej to znakomicie. Tym razem Rosati pochwaliła się udziałem w europejskiej produkcji. Wystąpiła w thrillerze włoskiego reżysera, który miał wyjątkowo dobry start w dniu premiery. Tym razem aktorka zagrała jedną z głównych postaci.

Weronika Rosati chwali się sukcesem nowego filmu. Zagrała jedną z głównych ról

Weronika Rosati zagrała ostatnio w filmie "It's not over" w reżyserii Alessandro Riccardi, gdzie wcieliła się w tajemniczą fotografkę, która ukrywa mroczną tajemnicę. W thrillerze wystąpiła w jednej z głównych ról u boku Christophera Lamberta i Gianni Capaldimiego. Produkcja od niedawna dostępna jest w Stanach Zjednoczonych, ale wcześniej trafiła na europejski rynek. Film w dniu premiery we Włoszech osiągnął bardzo dobre wyniki. Aktorka sukcesem produkcji ze swoim udziałem podzieliła się ze swoimi obserwatorami. "W zeszłym tygodniu wszedł na Amazon we Włoszech i zajął piąte miejsce wśród najchętniej oglądanych nowości. Wrzucam zwiastun w paru slajdach, bo jest za długi na Instagram" - napisała Rosati Na Instagramie. We fragmentach filmu udostępnionych przez Weronikę Rosati w sieci aktorka namiętnie całuje się z głównym bohaterem. Ujęcia możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

Fani Rosati zachwyceni nowym filmem. "Zwiastun wciąga, czekamy w Polsce!"

W komentarzach pod wpisem Weroniki Rosati o nowym filmie posypały się gratulacje. Fani aktorki podkreślili, że nie mogą się już doczekać polskiej premiery. "Gratuluję! Uwielbiam takie kino. Mam nadzieję, że ten film będzie już niedługo dostępny w Polsce", "Brawo! Zwiastun wciąga, czekamy w Polsce!", "Gratuluję! Czekamy z niecierpliwością i chcemy więcej, bo jesteś tego warta!" - czytamy. Zwiastun zachęcił was do oglądania?