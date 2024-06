Michał Szpak to z całą pewnością artysta, który walczy ze stereotypami i schematami. Jego sceniczne występy, charakteryzacje i styl bycia wzbudzały już wiele kontrowersji. Tym razem jednak afera zrodziła się za sprawą obrazu autorstwa Krzysztofa Powałki. Artysta namalował Michała Szpaka, który przypomina postać Jezusa Chrystusa. Jeden z księży już stwierdził, że to profanacja.

Michał Szpak niczym Jezus na obrazie Krzysztofa Powałki

Krzysztof Powałka efektem swojej pracy podzielił się z internautami na Instagramie. Obraz "Rajski ogród" został stworzony we współpracy z Michałem Szpakiem. Wiele osób od razu zwróciło uwagę na koronę cierniową, charakterystyczne ułożenie rąk, rany i spojrzenie. Nie bez powodu pojawiły się więc skojarzenia z Jezusem Chrystusem. "Pomysł powstał w połowie 2023 roku, trochę pod wpływem Autoportretów Malczewskiego, a trochę pod wpływem Albrechta D. Prawdę mówiąc, myślałem o sobie. (...) Chcąc dodać trochę innego ciężaru w wymowie i idei poprosiłem o pozowanie Michała Szpaka (...), Ucieszyłem się, że się zgodził" - napisał Powałka o swoim dziele.

Duchowny komentuje kontrowersyjny obraz: To jest niepoważne

Jak można się łatwo domyśleć, obraz wywołał skrajne reakcje wśród odbiorców. Jeden z internautów napisał w komentarzu, że liczył na to, iż dzieło będzie bardziej kontrowersyjne. Inna komentująca uznała jednak, że to może obrażać uczucia religijne. "Nie wiem, czy to bardziej straszne, czy smutne. Jezus jest świętością i tyle" - napisała. Głos w tej sprawie zabrał także jeden z duchownych, który wolał jednak pozostać anonimowym. - Można się upodobniać do Chrystusa, stawiając sobie wymagania, czy być dobrym człowiekiem. Nie jednak stylizować się na niego w obrazach. To jednak jest Bóg, więc nie można sobie z niego robić śmiechu, to nie jest poważne. Tak jakby matka oddała za ciebie życie, a ty się z niej śmiejesz. To jest niepoważne i wywołuje zgorszenie - stwierdził ksiądz w rozmowie z portalem ShowNews. Zgadzacie się z tą opinią? Czy jednak sztuka rządzi się swoimi prawami?