Małgorzata Rozenek wstawiła nową rolkę na Instagram, ale internauci nie skupiali się na reklamowanym przez nią produkcie. Cała uwaga skupiła się na twarzy celebrytki, która według obserwatorów bardzo się zmieniła. W komentarzach rozgorzała dyskusja na ten temat.

Internauci dywagują: Twarz jakby nie ta sama

Gwiazda "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" zachęcała internautów do użycia kosmetyków odmładzających, ale komentujący dywagują na temat większej ingerencji w urodę. "Może usta powiększyła? Coś jest zrobione, bo twarz wygląda zupełnie jak nie ona" - pisała jedna z obserwatorek. "Czy to jest pani Małgosia?", "Co raz bardziej upodabnia się pani do Dody", "Nos inny, twarz i te zęby, Pani Małgosiu. Za dużo", "Twarz jakby nie ta sama" - czytamy w komentarzach. Oczywiście w komentarzach nie zabrakło też zachwytów nad wyglądem żony Radosława Majdana. Screeny ostatnich zdjęć z Instagrama Małgorzaty Rozenek znajdziesz w galerii na górze strony.

Tak o formę dba Małgorzata Rozenek. Pamięta o oknach żywieniowych

Warto pamiętać o tym, że Małgorzata Rozenek bardzo dba o zdrowy tryb życia, ćwiczenia i dietę. Jej metodą na utrzymanie dobrej formy są tzw. okna żywieniowe. W rozmowie z "Faktem" wyznała, jak wygląda jej schemat dnia. - Budzę się rano, piję czarną kawę i leżę jeszcze dziesięć minut. Później robię trening, a po nim piję oczywiście elektrolity albo wodę kokosową, a później mój zielony koktajl, białko w jakiejś formie. O godzinie trzynastej mam kolejne okno żywieniowe, a później o godzinie 17 ostatni posiłek i już. Ale ja się kładę bardzo wcześnie spać - podkreśliła Małgorzata Rozenek w rozmowie z "Faktem".

Gwiazda ma też dystans do siebie i tego, jak przez lata zmienił się jej styl. W rozmowie z Plotkiem celebrytka zdradziła, że lubi wracać do starych zdjęć. - Sama siebie bardzo rozczulam, patrząc na swoje stare zdjęcia. Naprawdę! One mnie bardzo często śmieszą. Uwielbiam wracać do wspomnień. Nie jestem w stanie uwierzyć, jak mogłam pewne rzeczy założyć albo jak mogłam pewne rzeczy stylizować. Uwielbiamy to z Radziem i czasem zdarza nam się taki wieczór wspominek - przyznała Małgorzata Rozenek.