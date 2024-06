Polska top modelka miała nowotwór. To ją uratowało. Pokazała bliznę

Zuzanna Bijoch to jedna z topowych modelek, która od lat robi wielką karierę. Pierwsze kroki w modelingu stawiała w młodym wieku. W 2007 roku wygrała konkurs w gazecie dla młodzieży. Na wybiegu zadebiutowała w 2011 roku - miała wówczas 17 lat. Później wzięła udział w pokazach największych domów mody m.in. Louisa Vuittona, Christiana Diora czy Prady. Okazuje się, że modelka miała problemy ze zdrowiem i postanowiła podzielić się tym z obserwatorami.

REKLAMA

Zobacz wideo Młodszy syn Steczkowskiej myślał o tym, by wziąć udział w "Top Model"

Polska top modelka przeszła poważną operację. Nie wstydzi się blizny

Zuzanna Bijoch opublikowała na swoim Instagramie ważny post. Modelka zgromadziła na profilu niemal 350 tysięcy obserwatorów. Gwiazda postanowiła opowiedzieć o chorobie, z jaką musiała się zmagać. Wyjawiła, że jakiś czas temu musiała przejść poważną operację. Nie wstydziła się także, by na dodanej przy okazji fotografii pokazać pooperacyjną bliznę. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Chciałam podzielić się niedawnym doświadczeniem, które podkreśliło znaczenie regularnych badań kontrolnych. Rok temu przeszłam operację tarczycy z powodu guza, który okazał się nowotworem. Na szczęście został wykryty bardzo wcześnie i monitorowany za pomocą regularnych badań USG

- poinformowała we wpisie.

Zuzanna Bijoch podkreśla, jak ważne są profilaktyczne badania

Modelka mogła liczyć na szybką reakcję ze strony lekarzy ze względu na to, że poddaje się badaniom profilaktycznym. Gdyby z tego zrezygnowała, mogłoby się okazać, że konsekwencje byłyby o wiele poważniejsze. To pokazuje, jak ważne jest, by dbać o swoje zdrowie i je kontrolować.

Kilka lat temu podczas rutynowego badania lekarze znaleźli w mojej tarczycy niewielką masę, która wymagała wykonania biopsji. Początkowo wyniki były negatywne, jednak po kilku latach regularnego monitorowania nabrały dużych podejrzeń i wskazywały na konieczność operacji. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie i mam nadzieję, że będzie to już tylko odległe wspomnienie. To, co na początku wydawało się drobne, mogło być znacznie poważniejsze bez regularnych badań kontrolnych i profilaktyki

- czytamy na Instagramie gwiazdy światowych wybiegów.