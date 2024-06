Mimo młodego wieku Julia Wieniawa ma na koncie tyle osiągnięć, że spokojnie można byłoby obdzielić nimi kilka osób. Spełnia się jako aktorka, rozwija karierę muzyczną, a niedawno została ciepło przyjęta przez widzów jako jurorka w programie "Mam talent!". Nic więc dziwnego, że zdjęcia Wieniawy regularnie trafiają na pierwsze strony magazynów. Gwiazda postanowiła wykorzystać ten fakt i w swoim mieszkaniu wyeksponowała okładki, na których się znalazła.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak jej poszło?

Internauta zarzucił Julii Wieniawie próżność. Szybko się odgryzła

Julia Wieniawa zdecydowała się na taki krok przy okazji porządków w swoim domowym biurze. Jak można podejrzeć na Instagramie, ze wsparciem ekspertki posprzątała i zaaranżowała nieduże i wcześniej mocno zagracone pomieszczenie. Miejsce kartonów i porozrzucanych ubrań zajął dywan i pianino, a na ścianie zawisły oprawione w ramki okładki z udziałem Wieniawy. "Moje małe domowe miejsce pracy gotowe (...). Moja kolekcja okładek wreszcie wyszła z dna szafy i znalazła swoje miejsce na ścianie. Jak wam się podoba?" - zwróciła się do fanów aktorka. Zdecydowana większość osób pochwaliła nowy wystrój, a także pomysł z wykorzystaniem zdjęć. Wśród internautów znaleźli się jednak także malkontenci. "Samouwielbienie poziom 1000. Ach ta próżność stworzona przez media" - napisał jeden z nich. "Pani Julia nie wie, co to próżność" - dodał ironicznie drugi. Aktorka ewidentnie nie przejęła się jednak krytyką. W komentarzu błyskawicznie się odgryzła.

Pokój dumy i próżności. And I f***king love it [tłum. - I jestem k***wsko zachwycona]

- odpisała. Kadr z nowego biura Julii Wieniawy znajdziecie w galerii na górze strony.

Julia Wieniawa potwierdziła rozstanie z Nikodemem Rozbickim

Od pewnego czasu spekulowano kryzysie w relacji Julii Wieniawy z Nikodemem Rozbickim. Aktor wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie szkoli warsztat aktorski, a związek na odległość miał okazać się dla pary zbyt dużym wyzwaniem. Dziennikarz Pomponika postanowił zweryfikować plotki u źródła i podczas jednego z eventów poprosił Wieniawę o skomentowanie doniesień na temat rozstania. - Chyba to prawda... - odpowiedziała i po chwili potwierdziła także, że obecnie jest singielką.