Friz i Wersow to jedna z najbardziej popularnych par w mediach społecznościowych. Od lat tworzą na YouTube, a także rozwijają swoje marki osobiste, które już teraz warte są miliony. Celebryci postanowili pochwalić się tym, jaką imprezę urodzinową zorganizowali córce Mai z okazji jej pierwszych urodzin.

REKLAMA

Zobacz wideo Tribbs szczerze o współpracy z Wersow

Friz i Wersow zorganizowali pierwsze urodziny Mai

Wydawać by się mogło, że niedawno Wersow opowiadała o porodzie, a teraz jej córka Maja ma już rok. Z tej okazji para influencerów postanowiła zorganizować bajkowe urodziny, które będą niezapomnianym przeżyciem dla córki. W przygotowaniach pomagała inna influencerka - Żaklina Ta Dinh, którą możecie kojarzyć z programu "Top Model". Wersow zdecydowała, by cała impreza opierała się na kolorowych dekoracjach. Nie zabrakło kwiatów, owoców i zwierzaków. Nadmuchano także ogromną liczbę balonów. Influencerzy zamówili również biały, dmuchany zamek oraz kulę, do której można było wejść. Kim Kardashian, znana z wyprawiania rozmaitych imprez "na bogato" swoim dzieciom z pewnością by się nie powstydziła takiego przyjęcia!

Maja kocha owoce, więc wszystko jest w klimacie właśnie owoców, zwierzaków, jak widać też po talerzykach. Dodatkowo dzisiejsza impreza będzie imprezą przebieraną

- zapowiedzieli szczęśliwi rodzice w wideo, które rzecz jasna zamieścili w serwisie YouTube. Cała impreza była przebierana. Wersow i Friz zdecydowali, by przebrać córkę za Pszczółkę Maję - w nawiązaniu do jej imienia. Oni sami również przywdziali stroje. Karol Wiśniewski wybrał rybkę Nemo, a Weronika Sowa postawiła na arbuza. Inni goście - influencerzy znani z Ekipy oraz Genzie, przyszli przebrani m.in. za misia, Spongeboba czy też truskawkę. Zdjęcia z imprezy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wersow i Żaklina Ta Dinh się przyjaźnią. Ich córki również!

Jak się okazało, Maja Wiśniewska najlepiej czuła się w towarzystwie Liyi, czyli córki Żakliny Ta Dinh. Wygląda na to, że dziewczynki przyjaźnią się, podobnie jak ich mamy. Oczywiście znani wujkowie i ciocie również zatroszczyli się o to, by Maja była w centrum zainteresowania, jednak w pewnym momencie widać było, że sami świetnie się bawią. Szczególnie w okupowanej przez nich przezroczystej kopule wypełnionej unoszącymi się w powietrzu balonami.