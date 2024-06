Waldemar Goszcz przed laty zyskał miano jednego z najpopularniejszych polskich aktorów. Ogromną rozpoznawalność przyniosła mu rola Adama w serialu "Adam i Ewa". Występował wówczas u boku Katarzyny Chrzanowskiej i jak na tamte czasy zyskał całkiem sporą rzeszę fanów. Obiecującą karierę Goszcza przerwał tragiczny w skutkach wypadek samochodowy. Aktor osierocił córkę, Wiktorię. Ma ona dziś 27 lat.

Waldemar Goszcz osierocił córkę. Wiktoria nie poszła w ślady ojca

Córka Waldemara Goszcza stara się stronić od świata show-biznesu, aczkolwiek jest aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. 27-latka w marcu 2021 roku została mamą. Powitała na świecie syna. Chłopiec ma na imię Staś. Wiktoria już jakiś czas temu zaczęła systematycznie publikować na Instagramie treści poświęcone macierzyństwu. Wygląda na to, że doskonale odnajduje się w tej roli. Z profilu córki Goszcza dowiedzieliśmy się, że jest ona magistrem psychologii, pasjonatką tańca i pilatesu.

Po porodzie wiele rzeczy uległo przewartościowaniu. Do tego stopnia, że z dnia na dzień postanowiłam wyrzucić moje badanie magisterskie do kosza i zacząć pracę od nowa. Po pięciu latach jestem na ostatniej prostej do otrzymania tytułu magistra psychologii

- jeszcze niedawno relacjonowała w mediach społecznościowych córka Waldemara Goszcza.

Wiktoria próbowała swoich sił także w modelingu. Ostatecznie zrezygnowała

Jeszcze kilka lat temu Wiktoria miała więcej wspólnego z wielkimi eventami. W 2018 roku zachwyciła podczas pokazu mody Macieja Zienia, prezentując na sobie jego kolekcję. Jako modelka nie pracowała długo i szybko została koordynatorką agencji. Ostatecznie całkowicie porzuciła modową branżę i w pełni poświęciła się rodzinie i psychologii. Warto wspomnieć, że w latach 90. Waldemar Goszcz także pracował jako model. Nic w tym dziwnego - jako serialowy Adam skradł niejedno serce i wielokrotnie oczarował. Patrząc na jego córkę, można dopatrzeć się wyraźnego podobieństwa. Zdjęcia córki serialowego Adama znajdują się w galerii na górze strony.

