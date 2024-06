Rozenek-Majdan o euro w Polsce. Wtem wypaliła: Sama mam taką wygraną sprawę

Znana bizneswoman jest dobrze zorientowana w temacie finansów i walut. Ostatnio podzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przyjęcia euro w Polsce. Zauważyła korzyści wynikające z takiej zmiany i przy okazji opowiedziała o swoich doświadczeniach z kredytem.

Małgorzata Rozenek-Majdan o euro w Polsce. "Młodzi powinni bardziej chcieć"

Prezenterka rozmawiała na temat wspomnianej waluty z Pudelkiem. Dała jasno do zrozumienia, że popiera wprowadzenie euro do Polski. - Ale patrząc na to bardzo ogólnie i na doświadczenia innych państw, które weszły w strefę euro, to uważam, że w szerszym rozrachunku jest to korzystne. Szczególnie dla kredytobiorców. [...] Jeżeli porównamy koszty kredytów w Niemczech czy we Francji, to wszędzie tam, gdzie euro jest walutą obowiązującą, one są dużo niższe niż tam, gdzie ciągle są waluty narodowe. To wynika z pewnej polityki finansowej wspólnej dla strefy euro. I tak naprawdę młodzi powinni bardziej chcieć, by euro zostało przyjęte - zaznaczyła Rozenek-Majdan. Otworzyła się następnie na temat franków szwajcarskich.

Przez lata wmawiało nam się, że na przykład te osoby, które wzięły kredyt we frankach, to jest ich wina, ich świadomy wybór. Teraz okazuje się, że takie kredyty są zaskarżane. Powiem ci więcej, sama mam taką wygraną sprawę

- opowiedziała. Walczyła o swoje w sądzie przez siedem lat.

Małgorzata Rozenek-Majdan o wygranej sprawie frankowej. Mówi o zmianach na przestrzeni lat

Frankowiczów w polskim show-biznesie nie brakuje. Co ciekawe, w tym gronie znalazła się również dawna żona Majdan, Doda, która wygrała proces kilka lat temu. Rozenek-Majdan przyznała z kolei, że wygraną zawdzięcza specjalistom zajmującym się sprawą. - Oczywiście jest to duża zasługa kancelarii, która się zajmowała tą sprawą. Argumenty, które zostały przedstawione sądowi, jak również pewne decyzje polityczne, które zapadły wokół tego tematu, spowodowały, że narracja dziesięć lat temu wobec kredytobiorców, a teraz jest zupełnie inna. Na pewno należy zmienić to, jakie koszty i marże naliczają sobie banki w Polsce - dodała. Po najnowsze zdjęcia Rozenek-Majdan zapraszamy do galerii. Spójrzcie na jej nietypowy strój.