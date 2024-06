Tyle wynosi majątek Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz podał szokującą kwotę

Wojciech Szczęsny od 2009 roku jest reprezentantem Polski w piłce nożnej. Jest rekordzistą pod względem liczby występów bramkarza i rozegranych meczów bez straty gola. W lipcu 2017 roku podpisał kontrakt z Juventusem, w którym gra do dziś. Według informacji włoskiego dziennika Tuttosport piłkarz zajmuje drugie miejsce na liście najlepiej zarabiających piłkarzy w Serie A. Otrzymuje 12 mln euro rocznie.

Gdzie mieszka Wojciech Szczęsny? Jest właścicielem kilku nieruchomości

Do czerwca 2025 roku Wojtka obowiązuje kontrakt z Juventusem, ale już od jakiegoś czasu plotkuje się o przejściu Szczęsnego do saudyjskiego klubu piłkarskiego Al-Nassr. Miałby tam zarabiać 20 mln euro. Piłkarz i jego żona Marina Łuczenko posiadają nieruchomości zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na co dzień mieszkają w Turynie, ale mają też apartament w Warszawie, Zakopanem i Londynie. Są również właścicielami willi w Marbelli.

Można powiedzieć, że Wojciech rozkręca biznes nieruchomościowy, bo razem z Mariną kupują luksusowe apartamenty, a potem wykańczają je zgodnie z projektem i koncepcją piosenkarki. Następnie lokal wystawiany jest na sprzedaż albo wynajem. "Większość pieniędzy odkładamy, bo trzeba się zabezpieczyć, kiedy już skończę piłkarską karierę" - mówił przed laty w rozmowie "Vivą!".

Ile zarabia Wojciech Szczęsny? Mówi wprost o majątku

19 czerwca na kanale @FootTruck na YouTube pojawił się godzinny wywiad z piłkarzem. Łukasz Wiśniowski i Mateusz Święcicki rozmawiali ze Szczęsnym m.in. o jego zarobkach. Cała rozmowa odbyła się w przyjemnej atmosferze, w pomieszczeniu pełnym piłkarskich akcesoriów. - Ile masz na koncie? - bezpośrednio zapytał Wojciecha jeden z prowadzących. - Więcej niż 100 euro - odpowiedział ze śmiechem sportowiec. - No dobra, ale to jest 100 milionów złotych? - drążył Święcicki. - Majątek mam na pewno większy niż 100 milionów - ujawnił Wojtek. W grudniu 2023 roku Szczęsny znalazł się na liście 40 najbogatszych Polaków przed czterdziestką według tygodnika "Wprost". Jego majątek jest szacowany na 160 mln zł.