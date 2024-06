Teresa Werner rozpoczęła karierę solową w 2011 roku. Wydała singiel "Miłość jest piękna", a później album "Spełnić marzenia", który uzyskał status platynowej płyty. Gwiazda pochodzi z Nakła Śląskiego i cieszy się ogromną popularnością w swoich rodzinnych stronach, dlatego nazywana jest "śląską królową disco polo". Wokalistka dwa razy wychodziła za mąż. Z pierwszego związku ma córkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Steczkowska o dzieciach. Kto idzie w jej ślady, a kto się buntuje?

Czym zajmuje się córka Teresy Werner? Joanna Garbos nie poszła w ślady mamy

O pierwszym małżeństwie Teresy Werner niewiele wiadomo. Gwiazda rzadko opowiada o życiu prywatnym i nie ujawniła powodów rozstania z ojcem swojego dziecka. Jej córka Joanna Garbos ma 43 lata i nie jest związana z muzyką. Mieszka w Częstochowie i pracuje w firmie farmaceutycznej. Wcześniej była nauczycielem akademickim na Politechnice Częstochowskiej. Joanna lubi jeździć na motocyklu, a jej pasją są konie.

W 2020 roku stała się nawet właścicielką jednego wierzchowca. Z mamą łączy ją wyjątkowa więź. Teresa mieszka w Koszęcinie, więc na co dzień panie utrzymują kontakt telefoniczny. - Jestem z niej tak dumna. Jak tylko o niej mówię, to się wzruszam. Ona też jest ze mnie dumna i jestem wdzięczna, że docenia to, co robię - mówiła Werner w "Dzień dobry TVN".

Drugi mąż Teresy Werner długo starał się o jej względy. Są razem od 14 lat

Garbos jest w związku z Włochem. Z tego względu jej mama stara się łączyć dwie kultury. "Mój dom jest na wskroś nowoczesny. Trudno doszukiwać się tego wszystkiego, co było w domu mojej babci czy mamy. Tym bardziej, że łączy tradycję dwóch narodów, ze względu na obecność partnera mojej córki Asi, który jest rodowitym Włochem" - powiedziała w rozmowie z Interią.

Po rozstaniu z ojcem Joanny Teresa wyszła za mąż po raz drugi. Od 2010 roku jej mężem Wiesław Werner. Poznali się, gdy przyszła ubezpieczyć się na życie. "Od pierwszego momentu, gdy spotkałam Wiesława, wyczułam, że to właściwy dla mnie mężczyzna. Uważał, że jestem dla niego nieosiągalna. Dopiero później, po dłuższej znajomości przekonał się, że mogę odwzajemniać jego uczucie" - wspominała piosenkarka w "Na Żywo".