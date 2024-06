Arkadiusz Tomiak był cenionym operatorem filmowym. Karierę rozpoczął na planach Jana Jakuba Kolskiego. Później współpracował także z reżyserem Krzysztofem Łukaszewiczem. Miał na koncie wiele osiągnięć. Był dwukrotnym laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł w kategorii najlepsze zdjęcia za produkcje "Obława" i "Karbala". 10 czerwca media obiegła bardzo przykra wiadomość o śmierci Arkadiusza Tomiaka. Operator filmowy zginął tragicznie w wypadku samochodowym. W sieci pojawiły się informacje o pogrzebie mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Rozenek opowiedział o chorobie. Za to jest wdzięczny

Arkadiusz Tomiak nie żyje. Pogrzeb odbędzie się 25 czerwca

W mediach pojawiła się informacja o pogrzebie Arkadiusza Tomiaka. Przekazano szczegóły uroczystości. "Pożegnanie Arka Tomiaka rozpocznie się we wtorek 25 czerwca mszą świętą o godzinie 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych. O 13:00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych kontynuujemy ceremonię pożegnania" - czytamy. Informację o ostatnim pożegnaniu udostępnili na swoich profilach m.in. Sonia Bohosiewicz oraz Borys Szyc, który przyjaźnił się z operatorem filmowym i po jego śmierci zamieścił w sieci poruszający wpis. Jeśli chcecie powspominać Arkadiusza Tomiaka, to zajrzyjcie do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie jego zdjęcia z planu filmowego.

Maja Ostaszewska o Arkadiuszu Tomiaku. "Zawsze zachowywał się serdecznie"

Ostatnio Maja Ostaszewska udzieliła wywiadu, w którym wypowiedziała się o Arkadiuszu Tomiaku. Aktorka i operator filmowy mieli okazję razem współpracować. - Był to wybitny operator, ale też przeserdeczny kolega, który na planie zawsze zachowywał się serdecznie, rozwiązywał problemy, dla niego nigdy nie było niemożliwego - mówiła dla portalu Jastrząb Post. Wyjawiła także, jak zareagowała na informację o śmierci Arkadiusza Tomiaka. - Do nas ta wiadomość dotarła wcześniej, bardzo głęboko to przeżyliśmy. Przede wszystkim wyrazy współczucia dla jego żony, córeczek i wszystkich bliskich. Jest to wielka strata dla polskiego kina. Bardzo smutna, tragiczna wiadomość - dodała. ZOBACZ TEŻ: Znaleziono ciało znanego brytyjskiego dziennikarza. Oświadczenie jego żony ściska za serce