Marka oferująca zdrową żywność, catering, suplementy czy linia kosmetyków do pielęgnacji to nie wszystko, na co stać "Lewą". Przez kilka lat trenerka prowadziła centrum sportowo-rehabilitacyjne w Warszawie, które finalnie zostało zamknięte. Teraz Lewandowska, bogatsza o wiedzę i doświadczenie, otwiera kolejne miejsce treningowe, ale już za granicą. Będzie to miejsce dla tych, którzy kochają treningi fitness oraz taniec.

Anna Lewandowska otwiera studio treningowe. Zajęć do wyboru, do koloru

"To moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej" - tak o nowym biznesie pisała Lewa na Instagramie. Trenerce ogromnie zależy, aby przybliżyć hiszpańskiej społeczności jej filozofię zdrowego stylu życia. "To pierwsze tego typu multi-butikowe studio w Europie, które będzie oferować taką różnorodność zajęć i możliwość udziału w części kulinarnej. W ramach jednego pakietu nasi goście sami będą mogli decydować, na jaką aktywność mają danego dnia ochotę" - czytamy o koncepcji na Business Insider. Z serwisu dowiadujemy się również o kosztach korzystania z biznesu Lewandowskiej. Pakiet podstawowy wiąże się z wydatkiem wynoszącym ok. 300 złotych. Obejmuje on cztery wejścia na dowolne zajęcia. To dużo czy mało?

Anna Lewandowska oferuje klientom zajęcia z tańca. Sama dobrze sobie w nim radzi

O poczynaniach trenerki na parkiecie mówi już cały świat. Lewandowska pokochała tańce towarzyskie. Często wstawia filmiki z lekcji bachaty, w której jest coraz lepsza. Ciekawe, czy kiedyś celebrytka pójdzie do "Tańca z gwiazdami". Jacek Jeschke, czyli jeden ze stałych tancerzy show, jak najbardziej widzi trenerkę w tanecznym programie Polsatu. - Myślę, że duża grupa ludzi chciałaby zobaczyć, jak Anna Lewandowska odnalazłaby się w takim programie, jak "Taniec z gwiazdami". Sam byłbym tego ciekawy. Byłoby mi bardzo miło, gdybym mógł jej partnerować w tańcu - zaznaczył śmiało w rozmowie z "Faktem". Ujęcia Lewej w tańcu znajdziecie w naszej galerii.