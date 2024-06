Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy. To właśnie w tym mieście rozpoczynał swoją karierę sportową. Pierwsze kroki stawiał w miejscowym klubie Zawisza Bydgoszcz. Później trafił do Widzewa, gdzie grał siedem lat. Jego kariera nie skończyła się jednak na Polsce. Reprezentował także barwy Juventusu i AS Romy. Włochy zdecydowanie zrobiły wrażenie na Zbigniewie Bońku i jego żonie Wiesławie. Małżeństwo mieszka w dużym apartamencie w Rzymie, który jest położony w pięknej dzielnicy.

Zbigniew Boniek mieszka w luksusach? "Dom składa się z..."

Zbigniew Boniek i jego żona mieszkają w Rzymie. Portal Sport.pl przekazał szczegóły o apartamencie byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Jest właścicielem 200-metrowego mieszkania w kamienicy położonej nieopodal wzgórza parku Villa Borghese. Dom składa się dużego, przestronnego salonu, czterech sypialni czy chociażby dwóch łazienek" - czytamy. Zbigniew Boniek chętnie pokazuje w mediach społecznościowych kadry ze swojego apartamentu. Dzięki temu wiemy, że wnętrze jest urządzone stylowo i króluje w nim drewno. Ściany ozdobione są licznymi obrazami. W wolnych chwilach Boniek i jego bliscy mają do dyspozycji duży basen i piękny ogródek z leżakami. Chcecie zobaczyć zdjęcia z wnętrza włoskiego gniazdka Zbigniewa Bońka? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Zbigniew Boniek o swojej żonie. "Zawsze jej słuchałem i dobrze na tym wyszedłem"

Zbigniew i Wiesława Bońkowie od lat tworzą zgrane małżeństwo. Zakochani pobrali się w 1976 roku i doczekali się trójki dzieci. Były piłkarz reprezentacji Polski opowiedział w wywiadzie dla "Gali" o swojej ukochanej żonie. Padły bardzo miłe słowa. "Tak naprawdę wszystko zawdzięczam żonie. Zawsze jej słuchałem i dobrze na tym wyszedłem. Wiesia jest stworzona dla mnie. Kiedy byłem młody, rozpierała mnie i buzowała we mnie ogromna energia. I żona umiała ją dobrze ukierunkować" - przekazał Zbigniew Boniek w "Gali". ZOBACZ TEŻ: Lewandowscy pławią się w luksusach. Oto ich warszawski apartament. Boho salon, w kuchni stal szlachetna

