Anna Lewandowska to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek na świecie. Popularność przyniosło jej nie tylko małżeństwo z Robertem Lewandowskim, ale także zamiłowanie do sportu i aktywny udział w coraz to nowszych projektach i działaniach biznesowych. Żona rozchwytywanego piłkarza po przeprowadzce do Hiszpanii pokochała taniec, a dokładniej rzecz biorąc bachatę. To właśnie za sprawą wyjątkowo zmysłowych ruchów zaczęły pojawiać się pogłoski o rzekomej zdradzie, której miała dopuścić się trenerka.

W rozmowie z portalem Pomponik Joanna Przetakiewicz zapytana została o rzekomą zdradę Anny Lewandowskiej i stosunek do budzącej skrajne emocje bachaty. Projektantka bez odrobiny zawahania stwierdziła, że insynuacje te są niedorzeczne i mocno przesadzone. "To są jakieś głupoty, to jest totalna nadinterpretacja (....), bzdury i tyle. Czasami jest tak, że ktoś bardzo szybko ocenia sytuację (...), na przykład taniec wywołuje takie skojarzenia. To jest jakiś inny rodzaj bliskości, ale przecież taniec jest formą bliskości" - stwierdziła projektantka.

Jakiś czas temu, odważny dla niektórych taniec Lewandowskiej, skomentowała także Iwona Pavlović. "To jest cudowne, bo to znaczy, że to jest jej pasja. Bo kiedy jest pasja, to tak taniec powinien wyglądać. (...) Kiedy zatańczyłam z Rafałem Maserakiem, też nas podejrzewano o romans, czyli rola tańca jest wtedy spełniona. Jeżeli tak to wygląda, że ludzie się zachwycają i czują jakieś emocje, to jest dobrze. O to chodzi w tańcu. (...) Ja po prostu kibicuję jej, biję brawo i niech tańczy, niech się rozwija! Nie zważaj, Aniu, na to, co piszą. Rób to, co ty uważasz za stosowne i za piękne" - stwierdziła jurorka "Tańca z gwiazdami" w wywiadzie dla Plejady.

Anna i Robert Lewandowscy mieszkają w Hiszpanii. To właśnie tam zrodziła się miłość żony piłkarza do bachaty

Lewandowscy zdecydowali się na przeprowadzkę do Hiszpanii w 2022 roku. Nie jest tajemnicą, że zmiana miejsca zamieszkania nastąpiła z powodu zmiany klubu przez Lewandowskiego. Poprzednio grał on w Bayern Monachium, a teraz należy do FC Barcelona. Lewandowska szybko odnalazła się w nowym miejscu i odkryła zupełnie pasję, jaką jest bachata. Charakterystyczny taniec wyjątkowo przypadł jej do gustu, jednak mimo upływu czasu, wciąż budzi kontrowersje. Żona piłkarza nie zraża się niepochlebnymi insynuacjami i wciąż robi swoje. Zdaje się, że taneczna pasja żony nie przeszkadza także Lewandowskiemu. Więcej zdjęć Anny i Roberta Lewandowskich znajduje się w galerii na górze strony.

