Ostatni czas to dla Małgorzaty Tomaszewskiej okres wielu zmian. Prezenterka pożegnała się z pracą w TVP i urodziła córkę, Laurę. Teraz pochwaliła się w sieci okazałym pierścionkiem. Posypały się gratulacje od internautów. Czyżby córka Jana Tomaszewskiego szykowała się do ślubu?

Małgorzata Tomaszewska się zaręczyła? Górska: Będziecie wspaniałym małżeństwem

Tym razem Małgorzata Tomaszewska zaskoczyła filmikiem, na którym widać okazały pierścionek. Wszystko wskazuje na to, że prezenterka się zaręczyła. W komentarzach posypały się gratulacje. "Gratulacje Małgosiu. Bardzo się cieszę. Przepiękny pierścionek. Kochajcie się wiecznie", "Życzę wam szczęścia i miłości", "Super kochana, gratulacje" - czytamy w komentarzach. Co ciekawe, z gratulacjami pośpieszyła też Joanna Górska, która jest jedną z obecnych prowadzących "Pytanie na śniadanie". To właśnie w tym programie przez ostatnie lata pracowała Tomaszewska. "Gratulacje kochana. Uściski dla was. Będziecie wspaniałym małżeństwem" - napisała Joanna Górska pod postem Małgorzaty Tomaszewskiej na Instagramie.

Przypomnijmy, że Małgorzata Tomaszewska już dwukrotnie się rozwodziła. Z poprzedniego związku ma syna Enzo, który urodził się w 2017 roku. Prezenterka nie chce jednak ujawniać personaliów obecnego partnera. To wywołało falę plotek. Podejrzewano, że ojcem jej dziecka jest Aleksander Sikora, z którym Tomaszewska pracowała w "Pytaniu na śniadanie". On jednak to zdementował. - Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację - powiedział Sikora w rozmowie z redakcją "Party".

Tomaszewska pokazała córkę. Fani zachwyceni. Zwrócili uwagę na jej bujne włosy

Małgorzata Tomaszewska spędza teraz czas za granicą, gdzie cieszy się słońcem, palmami i życiem nad basenem. W podróż zabrała też córkę. Zdjęcie małej Laury rozczuliło obserwatorów prezenterki. "Księżniczka ma relaks" - napisała. "Jeju, jaka bujna czuprynka", "Jakie ona ma cudne włoski", "Jaka śliczna dziewczynka", "Mały słodziak" - komentowali internauci.