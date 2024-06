Na 16 czerwca został zaplanowany mecz Polska-Holandia. Nie da się ukryć, że kibice są nastawieni pozytywnie, szczególnie po wygranej 2:1 z Turcją. Co więcej, Wojciech Szczęsny w ostatniej rozgrywce pokazał bardzo dobrą formę. Tłumy fanów czekały i kibicowały mu po przyjeździe do Hanoweru, gdzie sportowcy przebywają na czas Euro 2024. Jak się okazało, wiadomość dla piłkarza miała również Maryla Rodowicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz skomentowała inflację. Przyznała, że nie mamy na to wpływu

Maryla Rodowicz apeluje do bramkarza przed meczem Polska-Holandia. Ma ogromną prośbę do Wojciecha Szczęsnego

Maryla Rodowicz przed meczem z Holandią postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Wyznała, że obstawia 2:1 dla Polski. Liczy na to, że rodakom uda się strzelić dwa golę. Piosenkarka dała sportowcom cenne rady, na czele z byciem odważnym. "Uważam, że mamy fajną grupę młodziaków, są szybcy, potrafią grać pozycyjnie. Czekam na ten mecz, będą emocje. Już są. I są oczekiwania. I żebyśmy utarli nosa Holendrom, są zarozumiali i butni. (...) Mogliby wyjść na boisko przeciwko Polsce nawet bez bramkarza. To niech wyjdą bez bramkarza" - pisała wokalistka. W pewnym momencie zwróciła się do Wojciecha Szczęsnego. Przekazała do niego ważne słowa. Miała prośbę. "No i prośba do Szczęsnego, żeby nie biegał za piłką do połowy boiska. Serce już wali" - podkreśliła. Zgadzacie się? Maryla Rodowicz bez wahania przedstawia swoje opinie. Więcej zdjęć piosenkarki znajdziecie w galerii na górze strony.

Maryla Rodowicz uwielbia publikować posty na Facebooku. Ostatnio zjechała festiwal w Opolu

Maryla Rodowicz ostatnio na swoim profilu na Facebooku postanowiła podzielić się przemyśleniami związanymi z tegorocznym Festiwalem w Opolu. Początkowo zachwycała się wieloletnią tradycją wydarzenia i rzuciła pochwały w stronę publiczności. To jednak zakończyło pozytywną część wypowiedzi. Piosenkarka była bardzo zła na organizatorów. "Muszę napisać, co myślę o aranżacjach znanych hitów. Muszę, bo się uduszę. Boże, kto wpadł na pomysł, żeby dać debiutantom do zaśpiewania Niemena. To nie jest repertuar do śpiewania przez innych wykonawców. Nie, jeszcze raz nie. To jest po prostu za trudne, niemelodyjne, a już karalne powinny być próby aranżowania na nowo" - bez wahania przekazała w mediach społecznościowych. To nie wszystko. Całą wypowiedź znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Córka Niemena reaguje na krytykę Rodowicz. Mówi o "kiju w czterech literach". "Nie róbmy z niego Boga" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Maryla Rodowicz na festiwalu w Opolu w 2017 roku. Fot. Kapif.pl