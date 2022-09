Karolina Pisarek-Salla ma obecnie bardzo intensywny czas. Gwiazda od kilku miesięcy ciężko trenuje do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Napięty grafik odbił się na zdrowiu. Modelka przyznała, że od jakiegoś czasu zmaga się z migreną. 31 sierpnia na Instagramie podzieliła się niepokojącą informacją. Przez narastający ból głowy trafiła do szpitala, gdzie miała wykonaną tomografię głowy. Portal Co za Tydzień skontaktował się z menadżerką gwiazdy. Ta przyznała, że było podejrzenie guza.

Karolina Pisarek-Salla czeka na wyniki tomografii. Menadżerka zdradziła szczegóły

Na Instagramie gwiazda przyznała, że od sześciu dni nieustannie boli ją głowa i musi wspomagać się bardzo mocnymi tabletkami. W środę ból był tak intensywny, że pisarek płakała z bólu. Wtedy zdecydowała się udać do lekarza. Towarzyszył jej mąż Roger Salla.

To już szósty dzień, kiedy budzę się z ogromnym bólem głowy. Nie wiem, czym spowodowana jest migrena, bo nigdy wcześniej nie miałam takich stanów. Codziennie wspomagam się mocnymi środkami przeciwbólowymi z nadzieją, że przejdzie, ale dziś ból jest tak duży, że jadę do lekarza. Pierwszy raz tak mocno boli mnie głowa, że same łzy mi lecą - napisała na Instagramie.

Menadżerka Pisarek-Salla, Małgorzata Meitner, w rozmowie z Co za Tydzień zdradziła szczegóły stanu zdrowia modelki.

Pojawiło się podejrzenie guza, jesteśmy wszyscy w szoku i czekamy na dalsze badania. Przez ostatnie pięć dni nasilał się ból głowy, Karolina była na bardzo silnych lekach przeciwbólowych, takich, które może przepisać tylko lekarz, i nie pomagało. Czekamy na dalsze wyniki badań. Bardzo się martwimy - zdradziła menadżerka.

Życzymy Karolinie Pisarek-Salla szybkiego powrotu do zdrowia.