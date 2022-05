Więcej na temat metamorfoz gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl

Profil Shiloh Jolie-Pitt jest prężnie prowadzony w mediach społecznościowych przez jej fanów, którzy publikują przede wszystkim nagrania z tanecznych występów nastolatki. Najnowsze wideo zachwyciło amatorów talentu córki Angeliny Jolie i Brada Pitta. Nastolatka ma niesamowite wyczucie rytmu.

Shilol pokazała, na co ją stać. Fani nie mogli oderwać wzroku od jej kocich ruchów

Angelina Jolie i Brad Pitt dbają o to, aby ich dzieci nie miały zbyt dużego kontaktu z mediami społecznościowymi. Unikają także zwierzeń w tabloidach na temat swoich pociech. Mimo to pewnych rzeczy nie są w stanie zatrzymać. Do sieci trafił właśnie najnowszy filmik, na którym można zobaczyć taneczny talent 16-letniej córki gwiazdorskiej pary. Na TikToku na profilu fanowskim Shiloh Jolie-Pitt pojawiło się nagranie przedstawiające jej umiejętności artystyczne.

Nastolatka zaprezentowała na wideo hip-hopowy układ choreograficzny do piosenki Lizzo "About Damn Time". Na nagraniu widać, jak Shiloh Jolie-Pitt tańczy rytmicznie do nowoczesnej muzyki. Ubrana w wygodne buty Jordany i spodnie dresowe oraz bluzę z napisem nawiązującym do nowojorskiego muzeum sztuki nowoczesnej. Fani byli olśnieni jej występem tanecznym. W komentarzach nie szczędzili jej ciepłych słów. Pisali:

Jestem dumna z Shiloh i szczęśliwa, że znalazła coś, co kocha i w czym jest dobra!

Inni zwrócili uwagę na niesamowite podobieństwo córki do dwojga rodziców.

Idealne połączenie rysów twarzy mamy i taty. Wow!

Wygląda jak mama i tata. Piękna uroda - podkreśliła jedna z internautek.

Podoba wam się taniec Shiloh Jolie-Pitt? Myślicie, że odziedziczyła talent artystyczny po rodzicach?