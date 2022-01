Więcej na temat brytyjskiej i hiszpańskiej rodziny królewskiej przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Królowa Letizia nie bez powodu nazywana jest hiszpańską księżną Kate. Obie wykreowały wizerunek perfekcyjnych żon, ponadto mają podobne sylwetki, a co za tym idzie, ukochały sobie ten sam styl ubierania. Hiszpańska monarchini uwielbia zarówno garnitury, jak i klasyczne sukienki za kolano, do których zawsze dopasowuje jednokolorowe szpilki na delikatnym obcasie. Na co zdecydowała się tym razem? Stylizacja nieco bardziej ekstrawagancka.

Zobacz wideo Enriqe Arce z "Dom z papieru": Hiszpania nie była gotowa na ten serial, ale świat tak

Królowa Letizia kradnie show podczas wojskowej parady w Madrycie. Kreacja godna Oscarów. I ten myk z wiązaniem w talii!

6 stycznia król Filip VI i jego żona wzięli udział w noworocznej paradzie wojskowej. Letizia dzielnie spełnia się w roli królowej, towarzysząc mężowi na każdym kroku. Postawiła tego dnia na zabudowaną sukienkę w kolorze szafirowym, na którą narzuciła futrzaną kurtkę (liczymy, że ze sztucznego materiału).

Król Filip VI i królowa Letizia podczas noworocznej parady wojskowej w Madrycie East News

Instagramowi fani Letizi już dopatrzyli się, skąd pochodzą poszczególne elementy jej stylizacji. Tak też sukienka to projekt hiszpańskiej marki Varela, czarne buty na platformie można zakupić w internetowym sklepie Magrit, a delikatne kolczyki to projekt od Bulgari.

Podoba wam się styl hiszpańskiej królowej? Wielu internautów twierdzi, że Letizia stara się jak najbardziej utożsamiać ze zwykłymi obywatelami nie tylko Hiszpanii, ale i innych krajów, nie paradując z torebkami wartymi kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy euro, ani w sukienkach od zagranicznych projektantów mody.

