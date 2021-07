Od jakiegoś czasu media spekulują, że Angelina Jolie i The Weeknd są parą. Plotki te z pewnością podsyca fakt, że są widywani razem. Kilka tygodni temu przyłapano ich na wspólnej kolacji w Santa Monica. Para podobno wyszła z lokalu osobno. Wszystko po to, by uniknąć kolejnych plotek. Teraz znów zostali przyłapani podczas spotkania. "Daily Mail" donosi, że Jolie i The Weeknd wybrali się na koncert.

Angelina Jolie i The Weeknd na randce. Ich zdjęcia z koncertu obiegły media

Angelina Jolie i The Weeknd pojawili się na prywatnym koncercie Mustafy w Los Angeles. Ich zdjęcia z randki pojawiły się na instagramowym koncie Deuxmoi. Te już zostały usunięte, ale jak wiadomo, w sieci nic nie ginie. Fotografie zdążyły już bowiem żyć własnym życiem. Widać na nich, że The Weeknd był na koncercie z grupą przyjaciół. Jolie także nie była sama - zabrała ze sobą dzieci - Shiloh i Zaharę.

Aktorka miała na sobie czarną sukienkę i ciemne botki na obcasie. Spięła włosy i postawiła na delikatny, bardzo kobiecy makijaż. The Weeknd również wybrał bardziej casualową stylizację.

Angelina Jolie i The Weeknd zakochani?

Angelina Jolie jest starsza od muzyka o 15 lat. Podobno różnica wieku nie jest dla pary jednak żadnym problemem. "The Sun" podaje, że Jolie i The Weeknd póki co są jedynie przyjaciółmi. Wokalista jednak miał nie ukrywać, że od lat podkochuje się w Jolie. Myślicie, że między nimi jest coś poważnego i niebawem będą głośno mówili o swojej relacji?

