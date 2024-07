Shannen Doherty nie żyje. Zmarła w sobotę 13 lipca. O jej śmierci poinformował magazyn "People". Przykrą wiadomość potwierdziła również agentka gwiazdy Leslie Sloane w rozmowie z magazynem. Aktorka od 2015 roku zmagała się z zaawansowanym rakiem piersi. Choroba Doherty była w czwartym stadium zaawansowania i zaatakowała też inne narządy, o czym aktorka na bieżąco informowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. 12 kwietnia 2024 roku skończyła 53 lata. "Oddana córka, siostra, ciotka i przyjaciółka była otoczona przez swoich bliskich, a także psa Bowiego. Rodzina prosi o uszanowanie ich prywatności w tym czasie, aby mogli opłakiwać ją w spokoju" - przekazano.

Doherty zmagała się z chorobą od 2015 roku. Choć jeszcze w 2017 roku informowano, że Shannen Doherty jest na najlepszej drodze do zdrowia, to wkrótce przyszedł moment kolejnego załamania. Aktorka na początku lutego 2020 roku w programie śniadaniowym "Good Morning America" wyznała, że choroba nawróciła. Mimo tego do ostatnich chwil nie zrezygnowała z pracy i wciąż była aktywna w mediach społecznościowych, jak i dostępna dla dziennikarzy. Jeszcze we wrześniu 2020 roku w rozmowie z magazynem "Elle" wyznała, że zaczyna podsumowywać swoje życie. W tym samym wywiadzie Doherty dodała, że planuje napisać do swoich bliskich listy oraz nagrać wideo dla przyjaciół. Chciała mieć pewność, że zdąży się z nimi pożegnać i powiedzieć im wszystko przed śmiercią.

Shannen Doherty nie żyje. Kim była aktorka?

Shannen Doherty dla większości z nas będzie kojarzona z dwiema rolami: postacią Brendy Walsh, w którą wcielała się w kultowym serialu "Beverly Hill 90210" oraz Prue Halliwell w "Czarodziejkach". Aktorka od tamtej pory zagrała także w kilkudziesięciu innych produkcjach kinowych, takich jak "Śmiertelne zauroczenie", "Śmiertelny pocałunek" czy "Pogromca czarownic". Shannen wystąpiła także w 10. edycji amerykańskiego "Tańca z gwiazdami", z którego to pechowo odpadła w pierwszym odcinku. Prywatnie związana była z fotografem i producentem filmowym Kurtem Iswarienko, z którym pobrała się w 2011 roku. Więcej zdjęć aktorki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.