W życiu prywatnym Lary Gessler wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyła. Po rozwodzie z pierwszym mężem restauratorka znalazła szczęście. Od 2019 roku spotyka się z Piotrem, z którym już niedługo powitają na świecie pierwsze dziecko. Teraz jednak okazuje się, że być może za jakiś czas staną na ślubnym kobiercu.

Lara Gessler się zaręczyła

Córka Magdy Gessler dodała na Instagramie zdjęcie, na którym tuli się do ukochanego. Jednak to, co przyciąga uwagę, to złoty pierścionek z oczkiem na jej palcu. Radosną nowinę potwierdza drugie ujęcie, na którym przyszli rodzice sfotografowali swoje dłonie. Lara nie ukrywa radości i we wpisie wyraziła radość, jaką odczuwa z powodu rozpoczęcia nowego etapu w życiu:

Najszczęście @piotr.szelag #najszczęście #miłość - napisała.

W komentarzach pojawiło się wiele miłych słów. Internauci gratulują Larze i Piotrowi oraz wyrażają swoje uczucia. Zapewniają, że cieszą się szczęściem narzeczonych.

Piękna kontynuacja miłości.

Gratuluję i cieszę się razem z waszą trójką.

Wszystkiego dobrego dla was - piszą fani.

Wśród komentujących znalazł się także m.in. Jakob Kosel, który napisał, że "wita w klubie". Celebryta niedawno oświadczył się swojej ukochanej Cioci Liestyle. Zrobił to w dniu jej urodzin. Agnieszka Wolszczyk z dumą zaprezentowała na Instagramie pierścionek zaręczynowy z brylantem. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ.

Sądząc po tym, jak Magda Gessler wspiera córkę, na pewno urządzi jej huczne wesele, na którym niczego nie zabraknie. Serdecznie gratulujemy!