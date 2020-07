Andrzej Strzelecki nie żyje. Gwiazdy żegnają zmarłego aktora. Wśród nich Żmuda-Trzebiatowska, Barciś, Damięcki

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje polski aktor i wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, Andrzej Strzelecki. Zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 68 lat.

Gwiazdy żegnają Andrzeja Strzeleckiego

Andrzej Strzelecki chorował na nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. Miał spore szanse na wyleczenie, jednak kosztowna hospitalizacja w Stanach Zjednoczonych znacznie przekraczała jego możliwości finansowe, dlatego rodzina zorganizowała w tym celu zbiórkę pieniędzy. Do akcji zaangażowało się mnóstwo gwiazd, a także wielbicieli aktora. Byli studenci Strzeleckiego publikowali link do zbiórki w mediach społecznościowych i zachęcali do wpłat. Udało się nawet zebrać ponad połowę potrzebnej sumy, by sprowadzić do kraju innowacyjny lek. W formalnościach pomoc zadeklarowało Ministerstwo Zdrowia. Niestety, nie udało się. Aktor zmarł 17 lipca nad ranem. Smutną informację przekazała jego córka.

Tata odszedł nagle, nad ranem, o 5:55. Odszedł w domu, byli z nim najbliżsi. To jest najważniejsze. Na ten moment nie jestem w stanie więcej powiedzieć - powiedziała Joanna Strzelecka-Żylicz w rozmowie z 'Plejadą'.

Mnóstwo postaci ze świata show-biznesu oddało hołd zmarłemu aktorowi. Od rana w mediach społecznościowych pojawiają się wspomnienia i zdjęcia Andrzeja Strzeleckiego.

Chciałbym Andrzejka przytulić, Chciałbym podziękować mu za to, że był wspaniałym kolegą i przyjacielem, a także partnerem w pracy przez całą moją ponad 40-letnią zawodową drogę - mówi Wirtualnej Polsce Tomasz Stockinger.

Niestety, Andrzeju... Smutek zalewa poranek. Do zobaczenia - napisała Anna Korcz.

Dziś niebo zyskało jednego, wspaniałego Anioła. Odszedł Andrzej Strzelecki - wspaniały pedagog, rektor Akademii Teatralnej, aktor, reżyser. Kochał studentów, a studenci uwielbiali Jego. Panie Profesorze, dziękuję, że dzięki Panu uwierzyłam, że śpiewam. Zajęcia z Panem to jedno z piękniejszych wspomnień z czasów Akademii Teatralnej - wspomina Marta Żmuda-Trzebiatowska.

Żegnaj przyjacielu. Za szybko - jako jeden z pierwszych napisał Artur Barciś.

Izabela Trojanowska przez wiele lat grała z Andrzejem Strzeleckim w serialu ''Klan''. W rozmowie z 'Plejadą' wyraziła głęboki smutek po stracie bliskiego kolegi.

Andrzej Strzelecki to wybitna postać, mój kolega z "Klanu". Zawsze elegancki, na miejscu. Myślałam, że jednak zwycięży. Bardzo mi przykro. Moja nadzieja została złamana. Wspomnienia będę miała tylko dobre. Bardzo elegancki, elokwentny kolega, szalenie lubiany przez wszystkich.

W żałobie są również studenci Andrzeja Strzeleckiego. Kamil Kula, Zofia Zborowska, Mateusz Damięcki i Maria Seweryn również wspominają aktora.

Odszedł Andrzej Strzelecki. Rektorze, profesorze, zwykł Pan na zajęciach mawiać, że wszystko jest proste jak... dziecko. Potem dodawał Pan: poszły koty po betonie. To, czego nie umiał Pan wytłumaczyć słowami, wyrażały Pana wąsy. Dziękuję za wszystko. Pana wierny fan, student Mateusz - napisał Mateusz Damięcki.

Ciepły, kochany i z tak wspaniałym poczuciem humoru Andrzej Strzelecki Miałam to szczęście, że był moim Profesorem w Szkole Teatralnej - Maria Seweryn.

Odszedł nasz Strzelec... Straszny smutek. Spoczywaj w spokoju Profesorze - napisała Zofia Zborowska.

Odszedł Profesor Andrzej Strzelecki. Pamiętam, jak przed pierwszymi zajęciami w Akademii Teatralnej, właśnie z Panem, z nerwów miałem mokre dłonie. Zupełnie niepotrzebnie... Nigdy nie zapomnę tych pomarańczowych półbutów i kolorowych marynarek. Jeszcze kiedyś się spotkamy i wspólnie zaśpiewamy, zaczynając na Pańskie "E". Dziękuję za wszystko - wspomina Kamil Kula.

Aktora pożegnała również stacje telewizyjne i programy.

Nie chcemy takich wiadomości. Andrzej Strzelecki nie żyje. To niesprawiedliwe. Ciepły, kochany człowiek. Niezapomniany doktor Koziełło. Ludzki pedagog i rektor Akademii Teatralnej w Warszawie. Bardzo nam przykro. Dziękujemy Panie Andrzeju za każdą Pana rolę i za Pana uśmiech. Rodzinie składamy nasze kondolencje. RIP, smutne #PnŚ

Zmarł Andrzej Strzelecki. Artysta miał 68 lat. Był aktorem, satyrykiem, reżyserem teatralnym, wykładowcą Akademii Teatralnej i byłym rektorem tej uczelni. Pisał również scenariusze sztuk i musicali - czytamy na Instagramie stacji TVN.

Zmarł Andrzej Strzelecki. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych. Dziękujemy za wszystkie sztuki w Teatr Telewizji TVP, role filmowe i serialowe, szczególnie nam bliską z serialu Klan - oficjalny fan page, książki jakie nam dał. Poniżej rozmowa, którą przeprowadziła niedawno z aktorem ekipa Bądźmy Razem. TVP. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zbierania środków na leczenie - napisała Telewizja Polska.