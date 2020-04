Aleksandra Nizio była laureatką piątej edycji "The Voice of Poland", lecz jej kariera po programie nie potoczyła się tak, jakby sobie tego życzyła. Wszystko za sprawą nie najlepszych relacji wytwórnią, z którą teraz piosenkarka nie ma kontaktu. Ostatnio wokalistka opowiedziała, czego nauczyła po zakończeniu programu i wyznała, że wreszcie może tworzyć i śpiewać to, co sama chce.

Ola Nizio opowiedziała o pracy z wytwórnią

Aleksandra Nizio współpracy z wytwórnią, której nazwy nie wymienia, nie wspomina najlepiej. Jak twierdzi, nie dość, że musiała śpiewać tak, jak kazali jej producenci, to jeszcze sugerowano jej, że powinna schudnąć. Te czasy piosenkarka ma już jednak za sobą:

Cieszę się, że nikt mi już nie mówi co i jak mam robić, jak mam wyglądać, czy mam być szczupła, śpiewać wysoko czy nisko, bo bardzo długo słuchałam, że mój głos jest za mocny, nazbyt chrypliwy i muszę być kolejną czyjąś kopią, czego nie chciałam. Bardzo chcę pokazać, że jestem Nizio i jestem świadomą artystką, która rzeczywiście pojawia się i znika, ale jak już się pojawia, to narobi trochę zamieszania.

Wokalistka docenia co prawda, że to dzięki udziałowi w "The Voice od Poland" miała szansę w ogóle zaistnieć w przemyśle muzycznym, lecz cieszy się, że wreszcie może pokazać światu, jaka jest naprawdę:

Program "The Voice of Poland" okazał się ogromną przepustką, ale również otworzył mi oczy bardzo szeroko na to, co się dzieje w świecie, do którego trafiłam. Uzmysłowił mi, jak wiele muszę się jeszcze nauczyć i jak dużo rzeczy muszę robić, które poniekąd mi nie odpowiadały. Długo walczyłam o siebie i bardzo się cieszę, że piosenka "Nie Nasz Czas" pokazuje mnie jako świadomą kobietę, która ma coś do powiedzenia i której nikt nie narzuca niczego – wyznała portalowi All About Music.

Efekty tej walki i artystycznego rozwoju Aleksandry Nizio możecie zobaczyć poniżej:

