Ile waży korona królowej Elżbiety II? Jest taka ciężka, że mogłaby złamać szyję

Królowa Elżbieta II udzieliła wywiadu w dokumencie BBC, w którym wspominała 65. rocznicę swojej koronacji. Jak się okazuje, królewska korona nie należy ani do najlżejszych, ani najwygodniejszych. Na szczęście królowa Elżbieta II zazwyczaj zakłada ją tylko raz w roku - podczas Państwowego Otwarcia Parlamentu.

Ile waży korona królowej Elżbiety II?

Jak mówią eksperci, trzeba pamiętać, że królewskie korony wysadzane są diamentami, które są kamieniami. A co za tym idzie, są bardzo ciężkie. Korona waży dokładnie 2,23 kg i ma 2868 diamentów, 11 szafirów, 11 szmaragdów i 269 pereł. Nic dziwnego, że noszenie jej jest bardzo trudne.

Sama królowa wyznała, że nosząc, nie może schylać głowy, ponieważ pod tym ciężarem prawdopodobnie jej szyja doznałaby dużego uszkodzenia albo poważnego złamania kręgów szyjnych. Dlatego, gdy chce przeczytać przygotowane przemówienie, musi unosić kartki na wysokość oczu.

Na szczęście ja i mój ojciec mamy podobny kształt głowy, co chociaż trochę ułatwia jej noszenie - wyznała królowa.

Co ciekawe, królowa Wiktoria zrezygnowała z tej korony, ponieważ była zaniepokojona jej dużą wagą.

Gdy królowa Elżbieta II była koronowana, a przypomnijmy, że odbyło się w 1957 roku, korona musiała być wyprofilowana pod jej młodą głowę. Łuki zostały tak obniżone, aby pasowały na 27-letniej monarchini.

Korona została nazwana od imienia Edward the Confessor i można ją publicznie podziwiać w Jewel House w The Tower of London. Jak widać, bycie królową nie jest wcale takie proste.

