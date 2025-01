Piątkowy poranek w "Pytaniu na śniadanie" nie rozpoczął się najlepiej. Wszystko przez niespodziewane zdarzenie w programie na żywo. W studiu TVP miała pojawić się Małgorzata Ostrowskia-Królikowska, jednak do spotkania ostatecznie nie doszło. Aktorka nagle odwołała zapowiadany wcześniej wywiad. Wydawcy nie mogli skontaktować się 60-latką.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w ostatniej chwili odwołała wywiad w "PnŚ". "Telefon był wyłączony"

Aktorka "Klanu" miała pojawić się w piątek w programie "Pytanie na Śniadanie", by opowiedzieć o swoich dzieciach oraz rodzinie Królikowskich. Podczas wywiadu miała jej towarzyszyć jedna z córek, Marcelina, której jako jedynej ostatecznie udało się dotrzeć na miejsce. Kiedy natomiast Ostrowska-Królikowska się nie zjawiła, w studiu zapadła konsternacja. Okazało się, że plany aktorki pokrzyżowała nagła choroba. - Mama chora, miała być z nami, obiecała, że przyjdzie, ale okazało się, że grypa ją rozłożyła -wyjaśniła Katarzyna Dowbor. Jak twierdzi informator serwisu Pudelek, ekipa "PnŚ" do końca liczyła na to, że aktorka wejdzie na antenę. Tak się jednak nie stało, a jednak mimo to, na pasku informacyjnym widniała informacja o nadchodzącej rozmowie.

Do produkcji dotarł natomiast SMS. - Na dwie godziny przed planowanym wejściem pani Małgorzata wysłała SMS-a, informując, że się rozchorowała, po czym wyłączyła telefon - poinformował zespół programu. Finalnie nie udało im się z nią skontaktować. - Wydawca wielokrotnie do niej dzwonił i pisał, próbując nawiązać kontakt. Był pomysł, by połączyć się z nią online lub telefonicznie, ale jej telefon był już wyłączony - podsumowano.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska tłumaczy się z nieobecności w "PnŚ". "Rozmowa się odbyła"

Portalowi Pudelek udało się skontaktować z Ostrowską-Królikowską. Aktorka potwierdziła, że faktycznie jest chora. Dodała, że w odpowiedni sposób poinformowała stację, że nie dotrze na umówiony wywiad. "Jestem chora, poinformowałam telewizję, a rozmowa się odbyła. Z mojej korespondencji wynika, że wszystko jest ok. Gdy człowiek budzi się z wysoką gorączką, nie nadaje się do ludzi" - przekazała Pudelkowi.