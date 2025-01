Produkcja "Tańca z gwiazdami" doskonale wie, jak dawkować emocje. Niedawno ogłoszono, że w nowej edycji tanecznego show pojawią się m.in. Magdalena Mołek i Grażyna Szapołowska. Widzowie bardzo pozytywnie przyjęli informacje o angażu gwiazd. To jednak nie koniec zaskoczeń. Tym razem stacja poinformowała o udziale znanego dziennikarza. Zapowiada się naprawdę ciekawe widowisko!

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Wolny pojawi się w nowej edycji. Fani wniebowzięci

Zaskakująca informacja pojawiła się w poniedziałek rano, 27 stycznia, na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami". "Już wiosną na parkiecie zobaczymy Tomasza Wolnego. Popularny dziennikarz i prezenter. Prowadził wiele programów informacyjnych oraz rozrywkowych. Angażuje się także w liczne inicjatywy społeczne. Tomek, witamy w naszej tanecznej rodzinie i wypatrujemy już w kalendarzu daty 2 marca" - czytamy. Fani bardzo entuzjastycznie zareagowali na udział prezentera. "Ale super! Będę trzymała kciuki", "Mega", "Ciekawe, z kim zatańczy", "No to będzie się działo", "To mój faworyt", "No teraz to już na pewno będę oglądać" - pisali podekscytowani. A co wy sądzicie o tym wyborze? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

"Taniec z gwiazdami". Wydało się, z kim zatańczy Agnieszka Kaczorowska. Jak zareagowała?

Choć Polsat nie potwierdził jeszcze oficjalnie, kto będzie partnerem Agnieszki Kaczorowskiej, to "Fakt" dotarł do informacji, z których wynika, że padło na aktora, Filipa Gurłacza. Osoba z produkcji twierdzi, że tancerka bardzo pozytywnie zareagowała na tę decyzję. "Ona ucieszyła się bardzo i nawet chciała z nim tańczyć, bo wie, że z nim nie będzie żadnych kontrowersji w mediach" - mogliśmy przeczytać. Oprócz FIlipa Gurłacza, Grażyny Szapołowskiej, Magdaleny Mołek i Tomasza Wolnego w nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zobaczymy także Adriannę Borek, Marię Jeleniewską, Macieja Kurzajewskiego, Olę Filipek, Blankę Stajkow, Cezarego Trybańskiego i Magdalenę Narożną.