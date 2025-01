Fani matrymonialnego show Telewizji Polskiej z pewnością pamiętają Adama Kraśkę. Mężczyzna próbował znaleźć miłość w pierwszej edycji programu, niestety bezskutecznie. Udział w "Rolniku" przyniósł mu za to ogromną rozpoznawalność. Widzowie wciąż obserwują Kraśkę w mediach społecznościowych. Ostatnio w życiu mężczyzny działo się naprawdę sporo. 25 stycznia odwiedził studio "Pytanie na śniadanie", gdzie odmieniony opowiedział o swojej metamorfozie.

"Rolnik szuka żony". Adam Kraśko po programie skupił się na sobie. Przeszedł na dietę

Jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" rolnik przyznał, że bardzo trudno było mu zrzucić kilogramy. W pewnym momencie planował nawet zabieg zmniejszenia żołądka, ale ostatecznie jednak nie zakwalifikował się do operacji. Momentem przełomowym okazał się wypadek. Kraśko doznał urazu nogi, przez co musiał poddać się intensywnej rehabilitacji i od tego się zaczęło. Ćwiczenia i aktywność fizyczna to jednak nie wszystko. Mężczyzna zadbał również o odpowiednią dietę. - Dwa lata temu miałem okazję zapoznać się z dietą keto dzięki mojej przyjaciółce (...). Przekonało mnie to, że można jeść nabiał (...), ale z wielu rzeczy musiałem zrezygnować. (...) Ale efekty są fajne - tłumaczył w "Pytaniu na śniadanie". W wywiadzie zdradził, że udało mu się już zrzucić 52 kilogramy. Kraśko zwrócił również uwagę, że w procesie odchudzania bardzo ważna jest motywacja.

"Rolnik szuka żony". Adam Kraśko rozwinął karierę po udziale w show TVP

Rolnik bardzo polubił się z telewizją. Na jego kolejny występ przed kamerami nie trzeba było długo czekać. Jakiś czas temu Kraśko pojawił się w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Uczestnik hitu TVP zagrał… samego siebie. Mężczyzna poszukiwał w tytułowym lombardzie prezentu dla kolegi. Po krótkim namyśle zdecydował się na pokaźny zegar z kukułką. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak Adam Kraśko poradził sobie w nowej roli, to koniecznie zajrzyjcie do odcinka 758.