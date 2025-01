Maja Sablewska wiele lat temu była menadżerką gwiazd. Współpracowała z różnymi słynnymi artystami. Po czasie postanowiła jednak zmienić swoją karierę. Została modową ekspertką i prowadzącą programów oferujących uczestnikom metamorfozy. Szczególnie popularny stał się format "10 lat młodsza w 10 dni z Mają Sablewską". Przemiany, jakie były w nim przeprowadzane, często nazywano kontrowersyjnymi. Teraz wyszło na jaw, że widzowie nie zobaczą już Sablewskiej w programie.

"10 lat młodsza w 10 dni". Maja Sablewska już nie będzie prowadzącą. Wyznała dlaczego

Maja Sablewska zrezygnowała z prowadzenia "10 lat młodsza w 10 dni". W rozmowie z Pudelkiem wyznała, dlaczego podjęła tę decyzję. - Wszystko ma swój koniec i początek. Miłość, przyjaźń, smutek, radość. Ale zawsze taki koniec jest początkiem czegoś nowego. I ja przed takim początkiem stoję właśnie twarzą w twarz. Mówi się, że zmiany są dobre. Są, dlatego postanowiłam zrezygnować z mojego programu w Polsat Cafe" - wyznała celebrytka. Dodała, że pewne sprawy popchnęły ją do różnych zmian. "Pewnie zastanawiacie się, czemu podjęłam taką decyzję. Jestem w takim momencie życia, że potrzebuję zmiany, prawdy, dobrej energii i wyzwań" - podsumowała.

Maja Sablewska o hejcie. Jak sobie z nim radzi?

Metamorfozy przeprowadzane przez Maję Sablewską nie zawsze przypadały fanom do gustu. W rozmowie z Plejadą zdradziła, jak radziła sobie z krytycznymi komentarzami, które spłynęły na nią po kilku odcinkach. Stylistka przyznała, że bywała dotknięta negatywnymi opiniami. Nieprzychylne komentarze niekiedy ją motywowały do działania. - Czasami się tym przejmuję, bo jestem tylko człowiekiem i oczywiście, czasami krytyka boli, ale z drugiej strony ona mnie też motywuje do działania i mam wielką ochotę na to, żeby jeszcze mocniej podkręcić śrubę i robić więcej, jeszcze lepsze metamorfozy, bo przez 12 lat pokazałam, że naprawdę potrafię to robić -podkreślała w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Widzowie miażdżą kolejną metamorfozę w "10 lat młodsza w 10 dni". Sablewskiej się oberwało