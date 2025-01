Polsat wielkimi krokami przygotowuje się na nadejście kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami". Show ma zagościć w ramówce już wiosną tego roku. Jak wiadomo, w programie czeka na widzów wielki powrót - w roli trenerki tańca znów pojawi się w nim Agnieszka Kaczorowska. Jak na razie Polsat nie zdradził oficjalnie, z kim celebrytka ma walczyć o Kryształową Kulę, jednak z doniesień "Faktu" wynika, że jej podopiecznym został Filip Gurłacz.

"Taniec z gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska ma trenować z Filipem Gurłaczem

23 stycznia Pudelek opublikował wykonane przez paparazzi zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza, którzy opuszczali wspólnie salę treningową. "Fakt", powołując się na osobę z produkcji show, przekazuje, że rzeczywiście mieli zostać dobrani w parę. - Tak, to prawda. Agnieszka zatańczy w parze z Filipem Gurłaczem - cytuje informatora z "Tańca z gwiazdami" tabloid. Co więcej, tancerka miała bardzo dobrze przyjąć informację o tym, że to właśnie aktor został jej podopiecznym. Rzekoma reakcja Kaczorowskiej zdecydowanie świadczy też o tym, że ma dość medialnego szumu, który w ostatnim czasie wzbudza.

Ona ucieszyła się bardzo i nawet chciała z nim tańczyć, bo wie, że z nim nie będzie żadnych kontrowersji w mediach

- dodaje źródło "Faktu". Kontaktowaliśmy się z Agnieszką Kaczorowską z prośbą o komentarz do tych doniesień, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Taniec z gwiazdami". Kim są uczestnicy edycji z 2025 roku?

Polsat już od jakiegoś czasu odkrywa karty i wymienił niemal wszystkich uczestników nadchodzącej edycji show. Jak wiadomo, poza Filipem Gurłaczem, w "Tańcu z gwiazdami" zobaczymy Adriannę Borek, Marię Jeleniewską, Macieja Kurzajewskiego, Olę Filipek, Blankę Stajkow, Cezarego Trybańskiego i Magdę Mołek. Być może nie wszyscy jeszcze pamiętają, ale dziennikarka prowadziła historyczną, pierwszą edycję "Tańca z gwiazdami" w 2005 roku, gdy show emitowany był przez TVN. Polsat do nowej edycji potwierdził jak na razie uczestnictwo dwóch tancerek - oprócz Kaczorowskiej na parkiecie zobaczymy także Lenkę Klimentovą.

