Program "Rolnik szuka żony" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Najlepszym dowodem na jego skuteczność są liczne pary, które dzięki udziałowi w matrymonialnym show TVP miały szansę szczęśliwie się zakochać. Niedawno ruszył nabór do kolejnej odsłony kultowego show. Do 28 lutego 2025 roku można przesyłać swoje zgłoszenia. A co dzieje się u pozostałych uczestników programu? Pamiętacie Sarę Jakubińską?

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Co słychać u Sary? Dzięki programowi zyskała coś ważnego

Sara była uczestniczką 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Widzowie bardzo mocno kibicowali, aby to właśnie ona stworzyła z Arturem parę, ale rolnik tuż przed finałem postanowił niespodziewanie z nią zerwać. Sara przyjęła to z pokorą. Po finale podkreśliła, że chce z tego doświadczenia wyciągnąć coś pozytywnego dla siebie.

Każda sytuacja i relacje mają nas czegoś nauczyć o życiu, innych, ale przede wszystkim o nas samych. Najważniejsze jest jednak, żeby wyciągać z tego wnioski i pracować nad sobą. Życie toczy się dalej i trzeba z niego korzystać i czerpać garściami

- podkreśliła w jednym ze wpisów, które opublikowała na Instagramie. Dzięki udziałowi w programie Sara zaprzyjaźniła się z Blancą, która była jedną z kandydatek Artura. Uczestniczki do dziś utrzymują ze sobą kontakt i często umawiają się na wspólne spędzanie czasu. Jak Sara zmieniła się od czasu udziału w programie? Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ TEŻ: Racewicz nie wytrzymała. Tak wściekła jeszcze nie była

"Rolnik szuka żony". Ania Derbiszewska na starych zdjęciach. Rolniczka bardzo się zmieniła

Jedną z uczestniczek, która miała w programie więcej szczęścia jest Ania Derbiszewska. Dzięki udziałowi w show rolniczka szczęśliwie się zakochała i bardzo szybko zdecydowała się na powiększenie rodziny. Ania i jej partner z programu, Kuba, niedawno powitali na świecie swojego syna. Kiedy Ania zgłaszała się do programu, podkreślała, że do pełni szczęścia brakuje jej tylko założenia rodziny, więc w końcu udało się jej spełnić to pragnienie. Zastanawialiście się, jak Ania wyglądała, zanim pojawiła się w programie? Ostatnio dokopaliśmy się do jej archiwalnych zdjęć w mediach społecznościowych. Więcej zobaczysz tutaj: Tak uczestniczka "Rolnik szuka żony" wyglądała kilkanaście lat temu. Co za metamorfoza!

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!