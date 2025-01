"Klan" to polska telenowela, która jest nagrywana od 1997 roku. Serial pokazuje losy wielopokoleniowej rodziny Lubiczów. Przez długie lata trwania produkcji pożegnało się z nim wielu aktorek i aktorów, ale najnowsze wieści mogą być bardzo odczuwalne dla widzów. Z rolą Elżbiety Chojnickiej wkrótce pożegna się Barbara Bursztynowicz.

Barbara Bursztynowicz odchodzi z "Klanu". Jej bohaterka wybierze się w długą podróż

W zbliżających się odcinkach "Klanu" Elżbieta Chojnicka wybiera się na kilkumiesięczną pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Barbara Bursztynowicz w rozmowie z portalem Świat Seriali wyjaśnia, co ta podróż oznacza. "Ta podróż jest spowodowana moją decyzją o zakończeniu współpracy z serialem "Klan". Producent i scenarzyści znaleźli takie rozwiązanie scenariuszowe dla pożegnania się z postacią Elżbiety. Zresztą bardzo interesujące, satysfakcjonujące i zaspakajające moje ambicje. Ucieszyło mnie, że nareszcie uwaga rodziny skierowana jest na jej osobę. Zwykle to ona troszczyła się o innych" - powiedziała aktorka.

Bursztynowicz czuła znużenie rolą Elżbiety. "Mam nadzieję na nowe wyzwania"

Barbara Bursztynowicz dodała, że po wielu latach pracy w "Klanie" czuje już znużenie rolą, która ją zaszufladkowała. Jednocześnie wciąż widzi w sobie ogromny potencjał aktorski, który jest niewykorzystany. "Po 27 latach pracy pojawiły się rutyna, znużenie i rozczarowanie brakiem perspektyw na zmianę. A jednocześnie rodzi się refleksja, że może to jest ostatni moment, żeby w moim życiu artystycznym wydarzyło się coś nowego. Nie da się ukryć, że ta rola aktorsko mnie zaszufladkowała. Zdaję sobie sprawę, że będę Elżbietą do końca życia, ale mimo to mam nadzieję na nowe wyzwania i chcę sama tworzyć okazję dla takich wyzwań. Często spotykałam się z opinią, że dopóki gram w "Klanie", dopóty nie mam szans na inne role. A przecież czuję w sobie ogromny potencjał aktorski, który nie jest wykorzystany - dodała Barbara Bursztynowicz w rozmowie z Światem Seriali.

