Joanna Osypowicz dała się poznać widzom dzięki udziałowi w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Przed kamerami poznała Kamila. Uczestnicy byli ulubieńcami widzów, a ich związek dość szybko się rozwijał. Najpierw ogłosili zaręczyny, a później wzięli ślub. W 2022 roku powitali na świecie córkę Antoninę. Chociaż Joanna nie występuje już przed kamerami, to nie pozwala o sobie zapomnieć. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie przekazała internautom przykrą wiadomość o swojej rodzinie.

"Rolnik szuka żony". Joanna opowiedziała o pożarze. "Ogień był na tyle silny..."

Joanna zamieściła na InstaStories wpis, w którym poinformowała o dramatycznej sytuacji swoich rodziców. W zamieszkiwanej przez nich kamienicy wybuchł pożar. "Dnia 22 grudnia 2024 r., około godziny 4:00, wybuchł pożar w jednej z szamotulskich kamienic. (...) Jest to kamienica, w której mieszkali moi rodzice. Mieszkali, bo do dzisiaj niestety nie mogą wrócić do mieszkania, póki nie odbudujemy tego, co zostało spalone, a niestety trochę tego jest" - napisała Joanna. Uczestniczka programu wspomniała o stratach. "Spłonęła doszczętnie cała klatka schodowa, korytarz na parterze oraz na piętrze, wszystkie instalacje (prąd, woda, gaz). Ogień był na tyle silny, że pochłonął także dach. Straty są ogromne" - napisała. Mimo dramatycznej sytuacji Joanna cieszy się z tego, że nikt nie ucierpiał w wyniku pożaru. "Głównym bohaterem był nasz kochany czworonóg, nieustraszony pies Alex. Gdyby nie on i jego determinacja, żeby obudzić rodziców, nie wiadomo, jakby mogło się to skończyć" - napisała.

"Rolnik szuka żony". Joanna prosi o wpłaty. "Utworzyliśmy zbiórkę"

W dalszej części wpisu Joanna wyjawiła przyczynę pożaru. "Jak się niestety okazało, nie był to przypadek. Nasza kamienica została podpalona. Sprawcami byli dwaj mężczyźni, mieszkańcy Szamocina" - napisała. Na koniec uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zaapelowała o pomoc. "Tak jak wspominałam, straty są ogromne. Z tego tytułu utworzyliśmy zbiórkę. Mieszkańców nie stać na poniesienie tak wysokich kosztów naprawy." - napisała Joanna na InstaStories.

