Magdalena Pazura dała się poznać w pierwszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie da się ukryć, że pierwsza edycja randkowego show była bardzo kontrowersyjna dla fanów. Wszystko przez fakt, że uczestnicy nie wiedzieli jeszcze, jak format wygląda "od zaplecza". Uczestniczka została dobrana przez ekspertów w parę z Krystianem Ceglarkiem. Małżonkowie wydawali się bardzo szczęśliwi, a w finałowym odcinku postanowili kontynuować swoją relację. Fani byli w szoku, gdy para ostatecznie rozstała się po kilku tygodniach. Po latach Magdalena zabrała głos w sieci.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani wróżyli im prawdziwą miłość. Po latach uczestniczka zabrała głos

Magdalena Pazura aktywnie działa w mediach społecznościowych. Uczestniczka show po latach wróciła do momentu swojego wesela. Opublikowała kadr z programu. "Kto by pomyślał, że po tylu latach wciąż to wydarzenie będzie o sobie przypominać. Niezapomniane chwile, świetni ludzie… A wesele ? Jedno z lepszych, na jakim byłam. Drugi raz bym tego nie powtórzyła, ale wspomnienia są bezcenne" - wyznała na Instagramie. Jedna z internautek odpowiedziała na te słowa. "A ja myślałam, że wam się uda... Pasowaliście do siebie, no ale cóż, widocznie tak miało być" - napisała w komentarzu. Magdalena od razu zabrała głos. "My chyba też tak myśleliśmy. Dużą rolę odgrywa odległość…" - podkreśliła. Jesteście zaskoczeni jej wyznaniem?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak Magdalena mówiła o doświadczeniach w programie. Wspomniała o odległości

Kilka lat temu w rozmowie z Plotkiem Magdalena przyznała, że celem programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie do końca jest stworzenie udanych małżeństw. Przede wszystkim chodzi o telewizyjne show. Zdaniem bohaterki widać to po tym, jak daleko od siebie mieszkają parowani uczestnicy. "Myślę, że chodzi o show. Chociażby patrząc na odległości małżonków. Jeśli nie ma chemii, to tym bardziej odległość 300 km to totalna klapa - to nie może się udać" - wyznała Magdalena w rozmowie z Plotkiem. Wspomniała jednak o wielu pozytywnych aspektach, takich jak duże zaangażowanie ekspertów.

