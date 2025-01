Elżbieta Czabator dała się poznać jako uczestniczka ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Planowała przyszłość u boku Marka, ale niestety po emisji formatu ich związek dobiegł końca. - Na początku było bardzo dobrze. Marek mnie tak zauroczył, że ja jak szczeniara otwarłam serce i zaprosiłam do domu. Jednak ta moja przezorność co do niektórych spraw w życiu była na miejscu. (...) Trochę rozczarowania, że to mnie spotkało, bo uwierzyłam w miłość - powiedziała w finałowym odcinku. Elżbieta już dawno otarła łzy po Marku, a ostatnio w jej życiu zdarzyło się coś niespodziewanego.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska szczerze o ślubach uczestników. "Przykro"

"Rolnik szuka żony". Elżbieta Czabator odnalazła krewnych. "Rozłączyła nas historia..."

Elżbieta udzieliła ostatnio wywiadu dla "Rewii", w którym wspomniała o rodzinnej historii. Dziadek rolniczki porzucił swoją żonę, a jej babcię. Przez lata wszyscy myśleli, że zaginął. Jak się jednak okazało, mężczyzna w ukryciu wrócił do byłej partnerki. Mimo dość bolesnej przeszłości Elżbieta postanowiła odnaleźć rodzinę ze strony dziadka. Jej działania zakończyły się sukcesem. "Opisałam swoją historię w mediach społecznościowych i po dwóch miesiącach odezwali się do mnie krewni. Gdy wymieniliśmy się zdjęciami, odkryliśmy łączące nas podobieństwo. Wiem, że wkrótce poznamy się osobiście. Rozłączyła nas historia, ale połączyły miłość i pokrewieństwo" - przekazała Elżbieta w rozmowie z "Rewią".

ZOBACZ TEŻ: Ada z "Rolnika" wróciła na Instagram. Takiego nagrania się nie spodziewaliśmy

galOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Elżbieta Czabator podsumowała rok. Wspomniała o miłości

Nie tak dawno na instagramowym profilu Elżbiety pojawił się post podsumowujący 2024 rok. Rolniczka nie kryła radości z minionych chwil. Wspomniała o m.in. bliskich osobach oraz miłości. "To były dobry i piękny rok - pełen podróży, miłości, przyjaźni i cudnych wzruszeń. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze ciekawszy, pozwoli nam pielęgnować naszą przyjaźń i jeszcze bardziej rozwijać skrzydła" - napisała Elżbieta w mediach społecznościowych.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!