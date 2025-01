Waldemar Gilas wystąpił w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Historia uczestnika wzbudzała niemałe poruszenie wśród widzów. Mężczyzna wyjawił w finale, że chce kontynuować znajomość z Dorotą, którą odrzucił we wcześniejszym etapie programu. To zdecydowanie była dobra decyzja, ponieważ dziś oboje są szczęśliwie zakochani i we wrześniu 2024 roku na świat przyszła ich córka. Mimo wielu zajęć związanych z gospodarstwem i wychowywaniem pociechy Waldemar nie zapomina o swoich obserwatorach. Ostatnio przekazał im ważną wiadomość.

"Rolnik szuka żony". Waldemar planuje przeszczep włosów. "Słyszałem, że..."

Ostatnio Waldemar zorganizował na swoim instagramowym profilu sesję Q&A. Jeden z internautów zapytał rolnika o to, czy planuje przeszczep włosów. Waldemar opowiedział o swoich zamiarach. Jak się okazuje, chce wyjechać za granicę. "Tak, planuję wkrótce. Słyszałem, że w Turcji robią to najlepiej" - napisał uczestnik dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Partner Doroty wspomniał także o tym, że czeka na efekt zabiegu znanego muzyka, który w grudniu także oddał się w ręce tureckich specjalistów. "Zobaczę, jaki będzie efekt u Dawida Narożnego i wtedy już będę zdecydowany na maksa" - skwitował Waldemar na InstaStories. Co sądzicie o pomyśle rolnika? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Rolnik szuka żony". Waldemar o rodzinie. "Już nie jestem pierwszej młodości"

Podczas Q&A Waldemar został także zapytany o to, dlaczego razem z Dorotą tak szybko zdecydowali się na powiększenie rodziny. Rolnik wspomniał o swoim wieku. "Oboje stwierdziliśmy, że po co czekać, to był najlepszy moment - albo od razu, albo latami byśmy się poznawali, a zaznaczam, że ja już nie jestem pierwszej młodości" - napisał Waldemar na InstaStories. Nie zabrakło także wzmianki o ukochanej rolnika."Dorcia młodsza, ale też w optymalnym wieku, aby drugi raz zostać mamą" - skwitował uczestnik programu podczas sesji Q&A.