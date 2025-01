1 grudnia 2024 roku oficjalnie zakończyła się 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". W tej odsłonie formatu widzowie poznali Rafała, który marzył o znalezieniu drugiej połówki. Los uśmiechnął się do mężczyzny i na jego programowej drodze pojawiła się Dominika. Od razu między nimi zaiskrzyło i rozwijają swoją relację poza kamerami. - Nasza definicja miłości to wzajemne zrozumienie, wsparcie, szczerość. Bardzo dobrze się czujemy jako para. Jesteśmy szczęśliwi. Dobrze, że to się tak skończyło - opowiadała Dominika dla portalu Jastrząb Post. Wścibska internautka postanowiła jednak wypytać Dominikę o jedno.

"Rolnik szuka żony". Dominika została zapytana o ciążę. Natychmiast zdementowała plotki

Chociaż od emisji programu "Rolnik szuka żony" minęło już trochę czasu, to Dominika nie zwalnia tempa i stale rozwija swoją popularność. Prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zorganizowała ostatnio dla obserwatorów sesję Q&A. Jedna z internautek zadała partnerce rolnika dość nietaktowne pytanie. "Czyżby ciążę widać?" - przeczytała Dominika. Uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" zdementowała plotki. "Nie, nie widać" - odparła na InstaStories i wspomniała o planach związanych ze swoją sylwetką. "Mam parę kilogramów za dużo, ale planuję wrócić na siłownię i poprawić swoją formę. Może wtedy komentarze tego typu się skończą" - dodała uczestniczka programu. Wspólny kadr Rafała i Dominiki znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

"Rolnik szuka żony". Dominika i Rafał nie dogadali się w sprawie wesela? Ależ słowa

Dominika i Rafał snuli publiczne plany o zaręczynach, dlatego nic dziwnego w tym, że internauci dopytywali uczestniczkę programu o wesele. Partnerka rolnika wyznała, że jest to dość problematyczna kwestia, w której nie mogą się dogadać. "Mamy inne wizje na wesele. Rafał chciałby huczne wesele do białego rana, a ja skromne przyjęcie dla najbliższych osób" - napisała Dominika na InstaStories.